Fueron dos los temas que este jueves abordó el Ministerio de Hacienda con técnicos y representantes de los partidos políticos oficialistas y de oposición para avanzar en la búsqueda de acuerdos en torno a un futuro proyecto impositivo, en el marco del pacto fiscal que impulsa el gobierno.

En la reunión, que al igual que en la del día lunes fue liderada por el coordinador de política tributaria de la cartera, Diego Riquelme, el gobierno expuso una nueva propuesta sobre el aumento de impuestos personales, y también se plantearon cuatro beneficios que se buscará incorporar para la clase media.

Sobre el primer punto, el Ministerio de Hacienda planteó aumentar la tasa del impuesto personal desde el cuarto tramo, el que va de $3,2 millones a $4,5 millones mensuales (tramo que va desde una renta imponible mensual de 50 a 70 UTA), subiéndola de 13,5% a 16% ), mientras que la tasa efectiva máxima sería de 7,8%.

Ello implica ampliar el grupo afecto con este aumento de impuesto, incorporando un tramo adicional al que estaba considerado en la propuesta original que había hecho el Ejecutivo: si antes el proyecto elevaba los cobros a los cuatro tramos más altos, ahora considera a los cinco tramos de mayores ingresos del trabajo del Impuesto Único de Segunda Categoría y del Impuesto Global Complementario.

En el detalle, la propuesta inicial planteaba subir las tasas marginales desde las personas que obtienen ingresos imponibles mensuales de entre 70 y 90 UTA, que es el quinto tramo de ingresos. En pesos, es el tramo que va entre $ 4,5 millones y $ 5,8 millones mensuales, donde la iniciativa hablaba de subir la tasa marginal de 23% a 26%, con lo cual la tasa efectiva equivaldría al 11,3% de los ingresos mensuales. Ahora la presentación que hizo el gobierno solo cambia la tasa efectiva, donde se señala que sería de 11,8%.

La socia del área legal y tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, refuerza que “ahora, en lugar de afectar a las personas que ganen sobre $4.500.000, se va a afectar a las personas que ganen desde $3.200.000″.

En ese sentido, estima que “con este tramo que se incorpora se estaría afectando a casi 200.000 personas adicionales. Ahora totalizarían alrededor de 450.000 las personas a las que les estarían subiendo los impuestos personales, y solo podrían tener alguna deducción en la medida que tengan gastos de cuidado o de arriendo”.

Los otros tramos

Para el tramo de entre 90 y 120 UTA, la presentación que hizo este jueves el gobierno afirma que la tasa marginal actual es de 30%, pero ahora señala que el tramo sería de entre 90 y 110 UTA (entre $5,8 y $7 millones), y la tasa marginal sube a 35%, mientras que la tasa efectiva sería de 16,1%.

El actual tramo de entre 120 y 310 UTA hoy tiene una tasa marginal de 35%, pero ahora la presentación dice que el tramo sería de entre 110 y 140 UTA (entre $7 y $9 millones), y la tasa marginal subiría a 40%, con una tasa efectiva de 21,2%.

Además, en la reunión de este jueves el gobierno planteó mantener la propuesta que había hecho inicialmente para subir la tasa máxima marginal desde 40% al 43%, la cual aplica para el tramo de mayores ingresos. Si ahora este tramo corresponde a quienes tienen ingresos superiores a 310 UTA, ahora sería para quienes tienen más de 140 UTA (más de $9 millones).

Actualmente el primer tramo se encuentra exento, que son las personas que tienen ingresos por hasta 13,5 UTA. El segundo tramo tiene una tasa marginal de 4%, estas son las rentas entre 13,5 y 30 UTA. El tercer tramo, de entre 30 y 50 UTA, tiene una tasa marginal de 8%. Todo eso se mantiene igual según la propuesta del gobierno.

Clase media

En la reunión el Ministerio de Hacienda también propuso cuatro beneficios para la clase media. Primero, un beneficio de cuidados, donde la idea es deducir hasta 10 UTA (unos $7,8 millones) en impuestos al año por concepto de gastos en cuidados. Esto “considera gastos efectivamente pagados por cuidados de personas en situación de dependencia severa o profunda, niñas y niños menores de dos años, y personas mayores de 80 años”, dice la presentación de Hacienda.

En segundo lugar, planteó que haya “gasto deducible por los pagos de arriendo de viviendas de uso habitacional, con un tope de 8 UTA anuales (unos $6,2 millones). Se considera la deducción del arriendo de una sola vivienda. En el caso de contribuyentes que arrienden más de una vivienda, podrán deducir el arriendo de mayor valor considerando el tope”.

Como tercer punto, el gobierno establece un beneficio en el impuesto territorial para adultos mayores. “En la actualidad los adultos mayores que pertenecen al tramo exento del global complementario tienen una rebaja del 100% del impuesto territorial, mientras que los del primer tramo obtienen una rebaja del 50%, siempre que la vivienda tenga un avalúo fiscal menor a $207 millones”, puntualiza la presentación.

En ese sentido, agrega que “se propone un beneficio adicional, señalando que el impuesto territorial de los contribuyentes adultos mayores que se encuentren dentro del tramo exento y primer tramo del impuesto global complementario no podrá superar el 10% de sus ingresos anuales, sin importar el avalúo fiscal de la propiedad”.

Como último beneficio para la clase media, el Hacienda propuso mejoras al crédito en educación. “Actualmente solo pueden acceder al beneficio aquellos padres o madres cuyos ingresos, conjuntamente considerados, no excedan un monto de rentas de 792 UF. Se propone que para los casos en que el padre o la madre tengan el cuidado personal exclusivo, no se consideren las rentas de quien no la tiene. Esto reconocería de mejor forma la realidad de las familias y no excluiría a potenciales beneficiarios”, consignó.

Las reuniones entre el gobierno y los técnicos de los distintos partidos políticos continuarán el próximo jueves, y el tema será las pymes. A la reunión de este jueves asistieron Mauricio Pardo por Convergencia Social, Álvaro García y Reinaldo Monardes por el PPD, Julio Valladares por la DC, Elías Mella por el PC, Juan Pizarro por Demócratas, Juan José Obach por Evópoli, y Bárbara Bayolo por la UDI.

/psg