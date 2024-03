De las 10 categorías de la premiación, «Winnie The Pooh: Miel y Sangre» se llevó cinco premios Razzie De las 10 categorías de la premiación, «Winnie The Pooh: Miel y Sangre» se llevó cinco premios Razzie

La cinta fue despedazada por la crítica y el público, pero a pesar de todo, fue un éxito de ventas con una inversión de USD 100 mil dólares y recaudando USD 5 millones de dólares. Gracias a estos números, Winnie Pooh: Miel y Sangre contará con una secuela que llegará en 2024.

Respecto a estos “reconocimientos”, el director Rhys Frake-Waterfield habló con Variety y confesó sentirse honrado debido a que una cinta de bajo presupuesto logró competir con las grandes cintas de Hollywood.

“Me sorprende que nuestra película de micropresupuesto se compare con Hollywood, sin embargo no me importa el dudoso honor, ya que me sitúa en el mismo grupo de directores cuyo trabajo tanto admiro”.

En su entrevista, Frake-Waterfield reveló que la nueva entrega de Winnie Pooh: Miel y Sangre contará con un presupuesto mucho más holgado (aunque aún no alcanza el millón de dólares). El director aseguró sentirse emocionado de que el público vea “cuanto ha mejorado” el aspecto de Pooh y el resto de habitantes del Bosque de los Cien Acres gracias a esta nueva inyección de capital.

Otra de las producciones que se destacó en los Razzies fue Los Indestructibles 4, que se llevó los premios a Peor Actor y Actriz de Reparto, entregados a Sylvester Stallone y Megan Fox respectivamente. Fox también se destacó como Peor actriz principal por su papel de Alana Hart en Johnny & Clyde.

Megan Fox se ha convertido en una de las actrices favoritas de esta gala, con un total de 10 nominaciones a lo largo de 14 años, ganando un total de tres (el primero fue en 2015 por su papel de Abril O’Neil en la versión de Michael Bay de Teenage Mutant Ninja Turtles).

Una de las sorpresas de esta edición fue que el ganador del Oscar, John Voight, se quedara con el premio a Peor Actor por la cinta Mercy, denotando que a sus 85 años, su carrera se encuentra en un punto complicado.