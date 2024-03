Esto es lo que dijo Dixon Pereira, el juvenil jugador de Coquimbo Unido, gravemente lesionado en el encuentro con Colo Colo

“Me costaba mucho mantener la calma”

“En el momento estaba bastante mal y me costaba mucho mantener la calma, ya que no podía respirar bien. Una vez hospitalizado se ha ido disminuyendo el dolor y me he sentido bastante mejor”, aseguró.

Por otra parte, reconoció que fue sus primeros minutos como jugador profesional al sentenciar que “estaba con mucha ilusión preparándome, era mi debut, pero bueno, así es el fútbol y las cosan pasan por algo. Prefiero verlo por ese lado”.

Así también, reveló que Maximiliano Falcón lo contactó y “me ofreció disculpas. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, le hablara. Estoy muy agradecido con él”.

🤩 DIXON YA ESTÁ DE ALTA 💛🖤 La mañana de este martes, y tras una favorable evolución, Dixon Pereira fue dado de alta para seguir su recuperación en el hogar. pic.twitter.com/NAuQ1wKlMb — Coquimbo Unido (@coquimbounido) March 19, 2024

/José Pablo Verdugo