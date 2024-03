Una hilarante situación protagonizó esta semana Rafa Araneda en el programa Enamorándonos, el cual anima y que es transmitido por la cadena Univisión.

Así nomás, pues el conductor chileno radicado en Chile interrumpió el espacio para lanzar un inesperado reclamo mientras estaba al aire.

“Voy a hacer un reclamo, ¿por qué me toman por acá? Se me está cayendo el pelo”, alegó el ex rostro de Chilevisión, mirando a la cámara, cuestión que generó el troleo de su colega, Ana Patricia Gámez, y las risas del público presente.

Acto seguido, la cámara hizo oídos sordos a su alegato y nuevamente enfocó la nunca del Rafa, como para dejar en evidencia que, como se dice coloquialmente, el estadio se estaba quedando sin público. Esto, debido al notorio vacío que hay justo en la parte posterior de la cabeza.

“Hay cosas que no se pueden ocultar, Rafa”, lo subió al columpio Gámez, todo mientras Araneda observaba con cara de incrédulo a la cámara.

“¡Qué es eso! ¿Así soy yo? Qué vergüenza, pensé que todavía tenía pelo”, expuso en pantalla el esposo de Marcela Vacarezza.

AUTOTROLEO

Pero eso no es todo, pues al final decidió tomarse la situación con humor y se molestó solito. “Yo soy feo, pero pelado puedo ser horrible”, lamentó.

Eso sí, en ese minuto recibió un consejo de su compañera para enfrentar su problema. “Todavía tienes mucho pelo, pero se puede trasplantar ahí. En Turquía hay buenos tratamientos”, le dijo Ana Patricia, quien además le recomendó “un polvito que tapa las canitas”.

“¿De cualquier parte se puede trasplantar?”, bromeó de vuelta el ex animador del Festival de Viña del Mar, con su característico doble sentido.

El llamativo momento fue compartido en las redes sociales por la cuenta oficial del programa, donde varios destacaron el carisma del comunicador chileno.

“Rafa es buenísimo y me hace mucho reír”, “a mí me encanta Rafael, es tan cómico, con Ana Patricia hacen una buena pareja animando” y “ese Rafa es bueno para los chistes”, fueron algunos comentarios que se podían leer en la web.

