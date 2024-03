“Conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco (a) muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”, dijo el abogado Luis Hermosilla en su declaración como testigo en la causa por revelación de secreto en contra del hoy exdirector de la PDI. Al preguntarle por el tenor de las conversaciones entre ambos, afirmó: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”. El ministro Cordero dijo que el teléfono de Hermosilla podía abrir una “caja de pandora”.

Qué observar. A las 5:22 pm del viernes 15 de marzo, el abogado Luis Hermosilla declaró como testigo en la causa por filtración de secreto por la que el hoy exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, está formalizado y en prisión preventiva en un cuartel policial.

Esa mañana, Carabineros había allanado la oficina de Muñoz y su casa institucional en Las Condes (que Eduardo Cerna, su sucesor, anunció este viernes que devolvería) dando las primeras pistas de la trama de filtraciones de Muñoz a Hermosilla en, al menos, 5 causas.

Se trataba de los casos contra su predecesor en la PDI, Héctor Espinosa; contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN); contra el exintendente metropolitano, Felipe Guevara (RN); además de las causas abiertas por la minera Dominga y el casino Enjoy. Las 2 primeras eran indagaciones por la ley de lavado de activos.

Estas conversaciones fueron obtenidas del teléfono incautado en noviembre a Hermosilla en el marco del Caso Audios, en que se indagan los eventuales pagos de sobornos a funcionarios de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, para favorecer al empresario Daniel Sauer.

El viernes 15, Luis Hermosilla testificó junto a su abogado —su hermano Juan Pablo Hermosilla— ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Felipe Lanas.

En las 14 páginas de su declaración —compuesta en su mayoría por la reproducción de las filtraciones— Hermosilla reconoció que los mensajes rescatados de su teléfono eran suyos y que los había recibido de Sergio Muñoz.

También comentó el gran número de contactos en su celular y el alcance de sus conocidos en la policía.

“La situación del celular de Luis Hermosilla puede ser una caja de pandora”, dijo este viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, a Radio Infinita. “Primero, por el perfil de él; era un abogado reconocido de la plaza (…) Y (por) la posición en la que se encontraba, también, en relación a decisiones o con autoridades públicas”.

“Tengo más de mil contactos en mi teléfono”. Los fiscales comenzaron el interrogatorio preguntando a Hermosilla si conocía a Sergio Muñoz —quien fue nombrado director de la PDI en junio de 2021 y que renunciaría esa noche en La Moneda, según dijo su defensor Juan Carlos Manríquez, por el bien de la institución.

“Ante la pregunta del fiscal Felipe Sepúlveda, efectivamente conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco (a) muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”.

“Ante la pregunta del fiscal Felipe Sepúlveda (de) si lo conocí antes de ser director de la PDI, sí, lo debo haber conocido”.

“No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”.

“¿En qué contexto intercambiaron teléfonos? Debe haber sido en este contacto con diversas policías”.

“¿Tuvo conversaciones por WhatsApp con él? Puedo señalar que sí”.

“Ante la pregunta, no recuerdo el número de teléfono de Sergio Muñoz”.

“¿Recuerda el tenor de las conversaciones? Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.

La causa de Héctor Espinosa. Los fiscales luego le exhibieron los mensajes que Sergio Muñoz le envió en la causa por malversación de caudales públicos y lavado de activos contra su predecesor, Héctor Espinosa. Se trataba del único de los casos filtrados donde Hermosilla tenía representación legal.

“Efectivamente me lo manda a mí Sergio Muñoz y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinosa Valenzuela, no me puedo referir”, respondió Hermosilla ante cada una de las consultas por esas filtraciones.

La causa Enjoy. Los fiscales luego le consultaron por la diligencia que Muñoz adelantó a Hermosilla por el caso Enjoy. La causa por negociación incompatible y cohecho en contra del expresidente Sebastián Piñera fue sobreseída definitivamente en julio de 2023, luego de que Contraloría descartara que hubo un conflicto de interés por parte del entonces mandatario.

“Puedo señalar que efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”, respondió.

La causa Dominga. Los fiscales le preguntaron por las filtraciones en la causa de la compraventa de la minera Dominga entre la familia del expresidente Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano.

“Puedo señalar que efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”, contestó ante cada una de las consultas.

El caso contra Felipe Guevara. Los fiscales le consultaron por la causa contra el exintendente Felipe Guevara (RN), abierta a raíz de una querella por negociación incompatible presentada por el alcalde Daniel Jadue (PC).

“Puedo señalar que efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”, respondió.

