Este viernes, un nuevo sondeo de Black & White abordó el debate que provocó la medida de seguridad del mercado mayorista de Lo Valledor, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el marco de la crisis de seguridad que vive el país.

El recinto privado determinó que se solicitará un documento que acredite la identidad de todas las personas que deseen entrar a comprar, proceso que inició su marcha blanca el lunes, misma jornada en que una mujer que buscaba ingresar con un carrito, inició una balacera e hirió a tres personas.

El hecho ocurrió luego que el guardia de seguridad retuviera a la mujer que lo amenazó con una lima, y ante su resistencia, se llamó a Carabineros para entregarla. En medio de ese proceso, la mujer logró tomar el arma del guardia desde su cinto y disparó en seis oportunidades.

En ese contexto, el gerente de comunicaciones de Lo Valledor, Marcelo Araya, salió a defender la preparación de los guardias de seguridad del recinto, aseverando que todos estaban preparados y que son ex uniformados. No obstante, desde el Gobierno señalaron que si bien no había fallas en el sistema del recinto, se debe examinar la maniobra que hizo el guardia.

Así las cosas, el debate retornó a las urgencias por regular la seguridad privada en el país. Si bien hace sólo semanas se promulgó la ley sobre esta materia, aún falta el reglamento, el que estaría listo antes de tres meses, de acuerdo a lo que mandató el Presidente Gabriel Boric.

Solicitud de identificación en Lo Valledor

Los resultados de la encuesta arrojaron que la gran mayoría (97%) sí está enterado/a de la reciente discusión para implementar mayores medidas de seguridad para el ingreso al mercado mayorista Lo Valledor.

Además, la gran mayoría (92%) está de acuerdo con exigir el control de identidad como requisito para ingresar dentro del mercado. Asimismo, la gran mayoría (91%) está de acuerdo con exigir un carnet de identidad chileno o un pasaporte válido que acredite una situación migratoria regular.

En cuanto al debate que se generó por la medida, la mayoría (65%) cree que en general el control de identidad no incitará actitudes discriminatorias, y es mejor aplicar el control de identidad para mejorar la seguridad.

Paola Assael, de Black & White, comenta que «incluso entre los que piensan que puede provocar situaciones de discriminación, la mayoría apoya esta medida».

Asimismo, sostiene que «la mayoría considera que lo Valledor no cuenta con personal de seguridad capacitado para situaciones de violencia, y tiene poca o nada de confianza en los guardias de seguridad del recinto». Esto, porque según arrojó el sondeo, un 55% cree que el mercado no tiene persona capacitado en esta materia.

De hecho, la mayoría (67%) siente poca (55%) o nada de confianza (12%) en los guardias de seguridad del recinto.

Al ser consultados por el desempeño de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Gobierno, y el vocero de Lo Valledor, Marcelo Araya, este último es el único que la mayoría (62%) evalúa muy bien (26%) o bien (36%).

Formalización de Jadue

El sondeo también exploró el conocimiento y percepción de la ciudadanía en torno a la próxima formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fijada para el 29 de mayo.

Esto, en el marco de las presuntas irregularidades de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) que creó en 2016. La fiscalía le imputará delitos de cohecho, fraude al fisco y delito concursal.

Sobre este tema, la mayoría de los consultados (83%) sí está enterado/a de la reciente solicitud de formalizar a Jadue, proporción que aumenta entre hombres, y a medida que aumenta el segmento socieconómico y la edad.

En tanto, la mayoría (61%) considera que la solicitud de la Fiscalía Centro Norte es justificada.

Evaluación al Gobierno

En cuanto a la evaluación el Gobierno, la encuesta muestra que un 29% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric lo está conduciendo, mientras que la proporción de los que lo aprueban disminuyó en 1 punto porcentual respecto a la semana pasada.

En tanto, el sondeo refleja que el principal problema que enfrenta Chile actualmente continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 76% de las personas que lo mencionan en primer y segundo lugar.

Además, la inmigración continúa aumentando, alcanzando un 39% de las menciones e manteniéndose como segunda preocupación de la ciudadanía respecto a los principales problemas que enfrenta el país.

En tanto, un 25% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está enfrentando la delincuencia, percepción que se mantuvo igual por tercera semana consecutiva.

Revisa la encuesta completa a continuación aquí

