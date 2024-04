A mediados de este año, saldrá a la luz el álbum «Ella», de la compositora nacional Soledad Guerrero, la gran cantautora, letrista y guitarrista nacional no para de crear éxitos. Se ha dedicado a promocionar en forma constante la mayoría de los sencillos que componen esta gran producción musical, de esta se encuentran rotando en las emisoras de todo el país. Temas como: No era amor, Es imposible, Menti, Nada me debes, nada te debo, Donde late un corazón, Canción a Cerati (desde el cielo), Julita la buenita y Rosas Amarillas.

Es en este mes que la compositora presenta un nuevo tema, se trata del single ”En que me equivoqué”. De temática más existencialista, dentro del Pop Rock y siempre acompañada de sus Guitarras y su Banda. Plasmando su sello y sonido propio, lo logra a cabalidad.

ALGO DE HISTORIA DE LA ARTISTA

Con más de 30 años de trayectoria en la música, Soledad Guerrero vuelve a demostrar su gran capacidad y talento como cantautora y compositora. Estuvo escribiendo silenciosamente por un largo tiempo, lo que es su nuevo Álbum, en el cual muestra madurez y solidez como artista. Esta vez vuelve con ciertos elementos del Folk, Pop Rock y la trova para incorporarlos en sus obras, así escribe para sus propios álbumes.

Soledad Guerrero, ha compuesto para otros artistas ligados a la música romántica y pop. Comenzó su carrera en el programa de televisión Sábados Gigantes, junto a otros intérpretes como Luis Jara y Myriam Hernández. Lanzó su primer trabajo solista compartiendo la autoría con Alberto Plaza, Soledad (1993), el cual incluía uno de sus más famosos hits “Aprendí de ti”. Participó en Competencias por todo el mundo y en OTI Chile ocupando 2do lugar en dos oportunidades.

Realizó gira por toda Latinoamérica presentando “ Cariño mío”, tema que también la llevó a sonar en las radios de Bogotá, Medellín y Cali, en un concurso realizado por radios de Colombia y que se llamó “ Cante con Soledad”. Esto trajo muy buenas ventas de su Álbum, dejando un potencial mercado en Colombia.

Viajó a Los Ángeles, USA a registrar “Yo soy Sol” (2001), el cual tuvo una mayor influencia del rock. Junto a sus productores , hicieron una versión de “Walk on the wild side”, de Lou Reed. Por este trabajo obtuvo el máximo galardón entregado por periodistas de espectáculos, el Premio Apes y también la Nominación al Premio Altazor en su país, por la cual obtuvo el premio a mejor Compositor con la canción “Secreta Intimidad”, que sonó en radios de Chile y el mundo en la Voz de Cecilia Echenique.

En su siguiente disco “Edad de Sol” (2010), invitó a otros artistas, entre ellos: Andrea Tessa, Alexis Venegas y Pablo Herrera, con este último, grabó el single “Quiéreme así” . Este trabajo le valió el premio al Mejor compositor e Intérprete en el Festival Internacional, Festivegas, en esa misma ciudad. Ha compuesto para varios artistas en Chile y el extranjero entre los que destacan Andrea Tessa, Eduardo Gatti, Cecilia Echenique, Grupo La Mafia, por mencionar algunos. Por si fuera poco, ha compuesto la música de los temas centrales en varias teleseries chilenas.

El 2019 su música y voz suena en las Radios chilenas con el tema a dúo “Candy favorito” junto a Sergio Carrizo, con el cual comparte además autoría y composición.Este mismo año, comenzó las grabaciones de su nuevo Álbum, “ELLA”, componiendo música y letra y con Hugo Manzi de Natalino en la Producción, comenzando su promoción a los medios en Marzo de 2020 con los temas “Nada me debes, nada te debo”, “ Es Imposible” y “Donde late un corazón”, este último tema co-producido junto a Nicolás Quiroga, tema con el cual ganó Premio al mejor Compositor, Canción, y Nominación por el Videoclip, en el Festival de la Canción Festivegas, en USA, y en el cual deja en claro su postura “Animalista” y su gran pasión, amor y respeto por los animales y la naturaleza.

Dentro de los temas nuevos temas compuestos por Soledad Guerrero, también se incluyen las producciones y los arreglos de Nicolás Quiroga con la canción “Rosas Amarillas” “En que me equivoqué”, “Tuyo”, y el Tema “Canción a Cerati, Producido por Rodrigo Peñailillo, durante la promoción en 2022, se reúne nuevamente junto a la Banda de Rock Pop, “DeZeus” con quienes lanzó en Chile su 2do Album.

Durante el año 2023 realizó lanzamientos de los Singles:“ Julita la Buenita”, un Blues producido por la propia Soledad Guerrero, tema en que su Guitarra suena fuerte junto a la Armónica incluida en la Banda, llevando un potente mensaje de Auto respeto por otros y también por uno mismo. En 2024, ha sonado fuerte en los medios radiales y escritos con el Single “Rosas Amarillas”, de temática más romántica .

SORPRESAS PARA SUS SEGUIDORES

Soledad Guerrero, no para de componer grandes obras: Hay más temas terminados, en los que serán sus siguientes proyectos … Vienen más sorpresas para quienes la han seguido en su carrera musical, donde veremos nuevas facetas como compositora, esta vez en su ámbito Instrumentista y Espiritual, dado los tiempos que vivimos y que no han dejado en lo absoluto indiferente a esta compositora Chilena, que jamás ha dejado de hacer música, más bien, su propia música.

Soledad Guerrero, siempre componiendo música, letra, voces y guitarras en todas sus canciones, obras musicales que están publicadas en todos los medios tradicionales y plataformas online. (fuente: Zurita Press)