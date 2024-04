La reforma previsional que el gobierno quiere implantar a toda costa, no deja de ser una piedra en el zapato, para quienes detestan el emprendimiento, cuando no creen en la propiedad privada, y todo lo que no sea estatista, porque la ideología está por sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

El sistema de reparto, que está quebrado en todas partes del mundo, es lo que este gobierno de extrema izquierda pretende implementar a raja tabla, para pagar pensiones ajenas, por lo tanto, insistirán mil veces en un sistema fracasado, donde se pierde la propiedad de los horros, también la herencia y la decisión de libertad de elegir administrador.

Este gobierno es estatista, no cree en el crecimiento ni en la economía, solo en las entidades públicas, Las que han demostrado su ineficiencia, como Codelco, que lleva años con pérdidas, como Enami que sigue con pérdidas, Tvn estatal con pérdidas, es decir, el estado no es un buen administrador, menos será un mejor inversionista, ni menos un buen administrador de nuestros ahorros previsionales.

Cuando no se tienen las capacidades, cuando solo se habla de estatizarlo todo, y solamente para lo colectivo, como es pedir “justicia social” hablándole a ese “pueblo” que ya tiene claro que es utilizado para las votaciones, ese discurso añejo, con esa “superioridad moral”, donde se gobierna con slogan como “los perseguiremos como perros” “caiga quien caiga” “no los dejaremos solos” y cuantas frases repetidas, nos recuerda que, no les importa la seguridad, ni la salud, menos la educación ni las pensiones, ni el crecimiento de la economía, sólo mantenerse en el poder, que les ha servido para destruirlo todo, y desviar dineros, pero que no lograrán apoderarse de lo más apreciado como son los ahorros previsionales, que es el esfuerzo de toda la vida, y seguirán siendo propiedad de cada trabajador.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

