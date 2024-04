Y es que el escrito llama a que, al momento de cometer el robo, no se usen armas de fuego o se recurra a los golpes.

Incluso, se menciona que las personas de la tercera edad no oponen resistencia en estas circunstancias, por lo que sería algo prescindible en los ilícitos.

“No nos queda otra opción”

Frente a esto, el presidente de la Unión Nacional de Pensionados, César Cereceda Serón, indicó: “No nos queda otra opción que solicitar a los propios delincuentes que no golpeen a las personas mayores al momento de un asalto. Estamos en un momento complejo para la seguridad de las personas mayores”.

“No vemos en el conjunto de la clase política la intención de implementar medidas efectivas, inmediatas y prácticas para asegurar nuestra integridad física y la de nuestras familias”, reclamó.

La impactante carta

“La Unión Nacional de Pensionados hace un llamado a todas las personas que a diario están asaltando a adultos mayores a que, por favor, eviten usar la violencia en su cometido”, indica el escrito.

En relación a esta petición, se argumenta que “en general, las personas mayores no oponemos resistencia y no somos un peligro para su accionar. No es necesario golpearnos ni hacer uso de armas“, cierra el comunicado.

Revisa la carta a continuación:

