El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció este domingo que el Ministerio Público solicitó aplazar la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presuntos delitos en el contexto del estallido social, la cual estaba fijada para el próximo 7 de mayo.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el jefe del Ministerio Público dio a conocer la petición tras un escrito que fue ingresado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte -a cargo de la investigación-, Xavier Armendáriz.

“Lo que me informó el fiscal Armendáriz, a mitad del día, es que se había ingresado un escrito en el Poder Judicial para solicitar un nuevo día y hora decimos nosotros, una postergación de la audiencia que se encontraba agendada para el 7 de mayo”, sostuvo Valencia.

“No es que se deje sin efecto la decisión de formalizar, sino que se pide un nuevo día y hora para los tres imputados en la causa, no solo para el general Yáñez”, informó.

En torno a los motivos de este requerimiento, el persecutor precisó que “la solicitud de nuevo día y hora de aplazamiento obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación. En consecuencia, accediendo a esa petición, solicita que se fije un nuevo día y hora”.

Respecto a los plazos, Valencia sostuvo que aquello lo debe resolver el tribunal ante el cual se ingresó el escrito y que no hay una determinación legal respecto a los plazos del aplazamiento, sino que se considera “en función de su agenda”.

“No se puede pedir por un plazo, porque eso es atribución del tribunal. El Ministerio Público tiene atribuciones para pedir un nuevo día y hora y no es una cosa que sea infrecuente y es el tribunal, el que primero, tiene que proveer ese escrito y resolverlo. El tribunal puede decir ‘considerando que esto es el 7 de mayo, vengan a la audiencia y aquí me reitera y el juez de la sala resuelva esta petición’. Podría hacer eso o podría resolverlo derechamente, y decir, ‘se posterga la audiencia’ y el plazo lo fija el tribunal y ese plazo no está fijado por ley. Lo define el tribunal en función de su agenda”, señaló.

Cabe recordar que durante la jornada de este domingo, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que el general Yáñez, renuncie a la institución policial, declarando que “en este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros, porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada”, decisión que fue aplaudida por parlamentarios de la oposición.

“Me parece una decisión prudente”

En el mismo contexto, el jefe del Ministerio Público consideró como “prudente” la decisión del fiscal Armendáriz, que se basa en una eventual solicitud de aplazamiento que podrían realizar las defensas de los imputados, al momento de la audiencia.

“Ustedes han visto la cantidad de oportunidades en las cuales las defensas han solicitado esto. Uno como abogado podría hasta especular considerar que en la misma audiencia van a reiterar la petición y van a pedir suspensión. Y por lo tanto, desde el punto de vista, casi como de conveniencia para el progreso de la causa, es preferible acceder a esto antes, para los efectos de que no se reitere la petición cuando la audiencia se realice”, remarcó.

Por lo anterior, enfatizó en que “a mí me parece que el solo motivo que el fiscal Armendáriz plantea en su escrito es una razón suficiente como para poder solicitarla. Yo no quisiera especular respecto a que si él también tiene otras razones u otros motivos que haya considerado para los efectos de hacer la solicitud. Me parece una decisión prudente y me basta solo el argumento que él plantea en el escrito. Me parece una buena decisión”.

/psg