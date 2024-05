El ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió este lunes a uno de los temas más polémicos en la última semana: la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). El ex secretario de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, expresó que “discrepo de este tipo de prioridades que se dan en educación”.

Larraín apuntó a que las prioridades en este sector deberían estar concentradas en mejorar la calidad de la educación, sobre todo en lo que respecta educación temprana de jóvenes y niños. “Resulta que hoy estamos centrados en un proyecto que es del orden de US$10.000 millones”, expuso el ex ministro en Radio Infinita.

“Hoy las grandes prioridades en al educación es el CAE y el pago de la deuda histórica de los profesores que también es cercana a esa cifra. En estas dos políticas del orden de US$20.000 millones, eso no es abordable. Me parece que además revela prioridades con las que yo discrepo”. agregó.

Anteriormente, otro ex ministro, Ignacio Briones, había manifestado su discrepancia entorno a la condonación del CAE, señalando que es una “promesa irresponsable” de parte del gobierno, considerando que “en Chile no hay plata”, manifestó en el mismo medio.

“Se come casi el 13% del presupuesto de educación completo, y subiendo, porque recuerden ustedes que cuando se hizo la gratuidad, se dejaron gatillos para que esta fuera aumentando del 60% al 70% de la población (…). Entonces, no hay plata para esta cuestión, y gobernar es priorizar”, dijo entonces el exministro de Hacienda.

Por su parte, el economista Óscar Landerretche calificó la condonación del crédito de educación superior como “inmoral”.

“La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral”, dijo en Radio Infinita.

Aún no se conocen los detalles de la propuesta del gobierno, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha evitado responder a las preguntas en relación a esto, pidiendo paciencia, puesto que la presentación de la iniciativa está comprometida para septiembre, previo a la próxima discusión de la ley de presupuestos para el año 2025.

“Lo que está trabajando el gobierno es una propuesta que sea justa con los deudores, pero también especialmente con quienes están pagando sus deudas. Va a ser una propuesta abordable desde el punto de vista financiero que no va absorber recursos de otros sectores donde hay una necesidad prioritaria”, adelantó Marcel la semana pasada.

