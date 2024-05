A través de un video compartido en su cuenta de X, se puede apreciar la gran cantidad de ciudadanos que esperaban escuchar su mensaje de esperanza y cambio, rumbo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“12 años sin venir a Amazonas y hoy DESBORDAMOS Puerto Ayacucho!! Esto es indetenible”, escribió.

María Corina Machado afirmó que el multitudinario recibimiento que ha tenido a lo largo del país, debe darle la vuelta al mundo. Además, reiteró Edmundo González será el próximo presidente de Venezuela.

“Esto es algo que debe dar la vuelta al mundo. El 28 de julio vamos a hacer a Edmundo González presidente de Venezuela. Viva Venezuela libre”, expresó.

Asimismo, reafirmó que Venezuela se cansó de humillaciones del chavismo y que pronto vendrá una más próspera para todos los ciudadanos.

“Este país se puso de pie y dijo: ‘no me la calo más, no me da la gana’. Querían someter al país, a la gente al hambre para tenernos de rodilla como esclavos. Pero ese páis dijo: ‘se acabó, ya basta, nunca más’”, destacó.

“Esa Venezuela que viene es la Venezuela que deja atrás humillación para atrás, nunca más una madre venezolana va a bajar la cabeza por una venta de comida. Una Venezuela próspera es lo que viene, aquí cada quien vende lo que le de la gana a quién le de la gana, para vivir bien”, agregó.

