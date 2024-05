La mañana de este martes, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó en Tele 13 Radio la actual situación epidemiológica de país. Esto en el contexto de las muertes que se han registrado por influenza y las críticas que ha recibido la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, por la campaña de vacunación.

Al respecto, y consultado acerca de de la vacunación, la exautoridad afirmó que “ha sido lenta”

“Evidentemente su fecha top era el 15 de mayo, que ya pasamos hace rato. Y en ese contexto es demasiada la población que no está vacunada, y por lo tanto en riesgo de enfermar y tener complicaciones asociadas a influenza fundamentalmente, que es el virus que más circula, o eventualmente otros, como Covid”, expresó. En esta línea, sostuvo Mañalich, la alerta por parte del Minsal “ha sido pobre”.

“Tenemos que cubrir para proteger adecuadamente a la población al 85% de la población objetivo. Si recordamos qué es lo que está ocurriendo con eso, la verdad es que estamos muy distantes de ese cumplimiento”, expresó. “De hecho, ya estamos atrasados porque entendemos que la gente que corra a vacunarse hoy día va a recién estar defendida contra el virus influenza en dos, tres semanas más”.

“Y por eso yo creo que la alerta desde parte del Ministerio de Salud ha sido pobre y ha dejado de recurrirse, y no entiendo la razón, a otras medidas de efectividad comprobada para protegerse contra esta infección, como es el uso obligatorio de mascarilla en recintos donde hay un hacinamiento de personas”, añadió.

En cuanto a las cifras de ocupación de camas críticas, la jornada de ayer la ministra (s) Albagli señaló que la red actualmente no está presionada por infecciones respiratorias ya que si bien la ocupación de las camas críticas adulto es de un 91%, solo el 17% corresponde a enfermedades respiratorias, mientras que para pacientes pediátricos la ocupación de camas críticas se cifra en un 70,7%, de las cuales el 31,7% es por enfermedades respiratorias.

Consultado sobre esto, el exministro Mañalich sostuvo que no creía en estas cifras entregadas.

“No le creo. Yo creo que faltan datos de información de parte de la red de salud para tener una información más exacta y confiable respecto a lo que está ocurriendo en los hospitales con infecciones respiratorias (…) Yo entiendo que la autoridad está en una posición de defensa, se siente agredida, pero ese no es el problema. El problema no es sacar datos de sombreros de mago para tranquilizar falsamente a la población (…) Lo que nos preocupa son las muertes de los pacientes, eso es lo que está en el horizonte. Y por lo tanto, tratar de decir, ‘mire, no me den tan duro, porque en realidad esto no es tan grave¿’, yo creo que es un error estratégico muy serio”, criticó.

Por otra parte, y ante la pregunta de si es oportuno que desde la bancada de la UDI exijan la renuncia de Albagli, Mañalich indicó que a su parecer “es absurdo”.

“Aquí estamos hablando de la vida de los ciudadanos, de la campaña, del esfuerzo, después se podrán ver responsabilidades, lo que se quiera. Pero en este momento a lo que hay que dedicarse es a vacunar, proteger, y construir -insisto- una red público-privada, porque lo que viene es un aumento de las hospitalizaciones asociado a estas infecciones muy serio, porque estamos empezando recién los nuevos casos que consultan, se diagnostican, pero esos casos en una o dos semanas más van a reconsultar, van a estar complicados, van a tener que hospitalizarse”, advirtió.

“Y en ese sentido esto es una tarea que recién comienza, que parte por una buena campaña de vacunación o por una mejoría de la campaña de vacunación si se quiere (…) creo que toda persona que anda en un lugar donde hay muchas otras gentes tiene que usar mascarilla y ojalá la autoridad si lo determinará y si no lo determina, lo haga la gente de motu proprio porque la mascarilla realmente protege”, afirmó.

/psg