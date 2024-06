Esto escribió el Arzobispo de Santiago en sus redes sociales:

El talante de una sociedad se mide en la actitud que tiene hacia los seres humanos más débiles, es decir al inicio y en el ocaso de sus vidas. Las sociedades que promueven el aborto y la eutanasia son humanamente pobres, frías e muy individualistas. Chile no quiere eso. — +Fernando Chomali (@FernandoChomali) June 1, 2024

Con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes. Pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de derecho. — +Fernando Chomali (@FernandoChomali) June 1, 2024

Pero hubo también otras reacciones:

La Alcaldesa de Providencia y candidata presidencial, Evelyn Matthei: «Chile tiene otras urgencias y necesidades: seguridad, crecimiento económico, bajar listas de espera, recuperar aprendizaje de los niños, más y mejores trabajos, etcétera. Una pena la falta de visión futura y lo pegado que está el Presidente Gabriel Boric en temas que no son prioritarios y que solo le hablan a sus adherentes.».

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea: «No me parece de mucho sentido que ocupe este espacio en la Cuenta Pública. Cuando habla de seguridad, educación y cultura, evidentemente que le habla a todo Chile, pero cuando habla de aborto o eutanasia, ahí le está hablando a un grupo»

Senador independiente Rojo Edwards: «Me pregunto si quiere aplicar esta ley, cómo va a llegar a acuerdos con la oposición, que es contraria. El Presidente Gabriel Boric empezó como Presidente y terminó como el antiguo Diputado Boric, el Diputado de la división».

Diputada de Renovación Nacional, Camila Flores: «Más que un Presidente de La República hoy día vimos la cuenta de un líder de una barra brava que lo único que vino es a tratar de hablarle a ese porcentaje de adhesión que no lo ha abandonado en estos años de gobierno. Para el país, nada bueno que sacar. Lo único importante de esto es que al gobierno ya le queda menos tiempo para que termine”»

Senadora de la Democracia Cristiana,Yasna Provoste: «Claramente lo que hace esta decisión es ponerles una lápida a las reformas importantes, como pensiones y salud. Hay una reiteración de anuncios incumplidos que a uno le genera una profunda decepción. No me dio ni para aplaudir (su alusión a la deuda histórica de los profesores), porque lo dijo en su primera Cuenta Pública y no pasó nada»

Bancada de diputados de la UDI: «Es una burda estrategia de parte del Gobierno para desviar la atención sobre las verdaderas problemáticas que hoy tienen los chilenos. La ciudadanía necesita de un liderazgo que actúe con absoluta responsabilidad y en sintonía con sus reales y más urgentes necesidades. Sin embargo, hoy ha quedado demostrado que la máxima autoridad de nuestro país ha decidido rendirse frente a la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la crisis económica que tanto afecta a los chilenos, optando simplemente por gobernar para su propio sector, no así para la inmensa mayoría”

