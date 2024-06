Como un acto de «empatía», «responsabilidad» y «respeto», calificó durante la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric, la aprobación del proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que esta en el Senado, al cual anunció que podrá urgencia.

Así las cosas, el presidente de la UDI, Javier Macaya, manifestó que para su partido «la máxima preocupación es la dignidad humana, la no afectación del valor más importante que tiene la vida». Y desde esa perspectiva, agregó que «empatizando con muchas familias que viven una enfermedad grave de un ser querido, esperamos que nuestro país tenga la compasión por los enfermos».

De esta manera sostuvo que no es lo mismo «estar enfermo en un hospital público que estarlo en una clínica privada. No es lo mismo sufrir de dolor en el pasillo de un hospital público y estar pidiendo a gritos un medicamento que tener la tranquilidad que quizás tienen los cuidados paliativos», agregando que es necesario un sistema de salud que «esté a la altura» para que exista la libertad de elegir.

«Esa es la razón por la cual otros países, que tienen mejores condiciones en sus sistemas de salud, probablemente este tema ya deja de ser debate, porque hay libertad. En Chile, ninguna persona, lo establece así la ley de derechos y deberes de los pacientes en nuestro sistema de salud, se le puede prolongar artificialmente la vida. Por eso es importante que avancemos en cuidados paliativos, porque ahí va a haber una decisión libre, que haya efectivamente libertad de esa persona para tomar esa decisión», explicó.

Fundamentando que «tiene que ver con la dignidad de los pacientes y mientras nuestro sistema de salud no esté a la altura de lo que requiere para que un paciente en el pasillo de un hospital no sufra por la falta de cuidados, nos parece que no se está tomando esa decisión libremente. Ese es el punto central de la discusión, que efectivamente haya libertad a la hora de tomar la decisión».

Finalmente indicó que este eje central «tiene que ser considerado para poder tomar una buena decisión legislativa. No nos cerramos a los debates, este tema se discutió en el Parlamento ya hace varios años (…) nos parece que son temas que, de alguna manera, desvían la atención, debiendo haber estado conversando esta semana de los anuncios en materia de economía, de empleo, de pensiones y seguridad, estamos hablando de aborto y eutanasia. Creo que hay un distractor ahí, hay una cuestión política que ha introducido el Gobierno en la Cuenta Pública».

