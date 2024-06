El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las aseveraciones que hizo esta tarde el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien aseguró que el crimen del ex teniente venezolano Ronald Ojeda se trató más bien de una «operación de falsa bandera» tramada por cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con «intereses espurios».

En ese sentido, Monsalve también comentó la posibilidad de que el Ejecutivo rompa relaciones con el régimen de Nicolás Maduro tras estas declaraciones, lo que ha sido solicitado por parlamentarios de oposición.

«Yo creo que es una materia que el Gobierno podrá evaluar. No veo que hoy día la Cancillería esté seguramente analizando las declaraciones, pero esto se da en el marco de un caso policial donde se está llevando adelante una investigación en Chile que tiene un detenido, tiene personas sospechosas que están identificadas de nacionalidad venezolana, hay una solicitud de asistencia penal internacional del Ministerio Público, y creo que la investigación tiene un nivel de avance muy importante en Chile», manifestó el subsecretario.

No obstante, Monsalve enfatizó que «al Gobierno no le corresponde entrar a comentar hipótesis respecto a casos policiales. En casos policiales lo que manda es la evidencia y le corresponde al Ministerio Público descartar o afirmar hipótesis. Al Gobierno no le corresponde, porque al ser una causa donde la evidencia está en manos del fiscal y no del Gobierno, cualquier pronunciamiento nuestro sería completamente irresponsable».

«Chile tiene instituciones sólidas, tiene instituciones profesionales, tiene instituciones que llevan adelante investigaciones basadas en evidencia y es esa evidencia la que permite afirmar o descartar hipótesis. Al Gobierno chileno, y esta es una posición que hemos mantenido de manera inalterable, no nos corresponde comentar hipótesis respecto a investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, no nos corresponde comentar hipótesis ni que se hacen en Chile ni que se hacen en el extranjero», complementó.

Sobre las expectativas que tiene el Ejecutivo de la cooperación que se ha requerido a Caracas, subrayó que «lo que nosotros esperamos de los gobiernos es que colaboren y en este caso Chile tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, tiene un embajador en Venezuela y lo que espera Chile es que Venezuela colabore, y colaborar significa colaborar con hechos, no solo con declaraciones, y en este caso los hechos que a nosotros nos interesan es la ubicación y la detención de las dos personas que ha solicitado la fiscalía. Y respecto a eso, esa colaboración todavía no se concreta».

/psg