Actriz Claudia Pérez rechaza comunicado de Sidarte en apoyo a Daniel Jadue

“Soy de Sidarte y no me identifica para nada este comunicado. Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado, con la voz de quienes no estamos de acuerdo”