Gabriel Boric, desde que llegó a La Moneda, ha sido recurrente en lanzar amenazas a los delincuentes cada vez que ocurren asesinatos de alta connotación pública. «No va a haber impunidad», «estos criminales van a ser encontrados», «los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra», son algunas de las frases que ha repetido, según publica El Líbero.

Desde su rol en el Ejecutivo, el Jefe de Estado, de manera explícita y enfática, se ha comprometido a «atrapar» a los criminales implicados en esos casos. Es del Ministerio de Interior, en efecto, del que dependen Carabineros y la PDI, órganos de persecución e investigación penal en el país.

Precisamente en la Cuenta Pública que presentó el sábado, el Mandatario insistió en el compromiso de dar captura a los responsables en la comisión de delitos. «La delincuencia y la criminalidad organizada son hoy día nuestra principal amenza y para derrotarla debemos actuar con unidad, perseguir y sancionar a los delincuentes», dijo el Presidente ante el Congreso Pleno.

El Líbero revisó los casos en los que, en el marco del revuelo que generaron en su momento, el Mandatario se comprometió a llevar ante el Poder Judicial a los respectivos responsables, para que a partir de allí la justicia siguiera su curso.

Son al menos nueve los casos en los que fue noticia el compromiso del Presidente de que estos criminales enfrentarían la justicia. ¿Qué ha pasado en esas investigaciones? Acá el detalle.

Los tres carabineros asesinados en Cañete, uno de los casos en los que los criminales no han sido detenidos

«Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a los criminales miserables que cometieron este asesinato vil». Esas fueron parte de las palabras que el Jefe de Estado pronunció durante el responso de los tres carabineros que asesinaron en Cañetes el pasado 27 de abril, precisamente el Día del Carabinero.

Los cadáveres del sargento 1º Carlos Cisterna, el cabo 1º Sergio Arévalo y el cabo 1º Misael Vidal fueron hallados dentro de la patrulla en la que se trasladaban para hacer controles de detención domiciliaria. El vehículo había sido incinerado.

El Mandatario, junto a la ministra de Interior, Carolina Tohá, fueron hasta la región del Biobío para participar de los honores póstumos que se rindieron a los uniformados. A más de un mes del hecho, los crimnales no han sido detenidos.

En el homicidio del niño de cinco años asesinado en Padre Hurtado los criminales responsables siguen en libertad

En diciembre de 2023, cuando un niño de cinco años de edad resultó muerto luego de recibir un balazo en momentos en los que iba en un vehículo con su abuelo y otro acompañante en la comuna de Padre Hurtado, el Mandatario también reaccionó.

“Le garantizo al país que no va a haber impunidad (…). Los autores de estos crímenes van a ser encontrados y van a tener las penas más altas que permita el sistema, y para eso solicitamos el trabajo dedicado tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial”, dijo el Presidente el 6 de diciembre, un día después del crimen.

Poco después los medios informaron que según las investigaciones un sujeto apodado ‘El Lechuga’ era el presunto responsables y que autoridades de Bolivia habían emitido una alerta internacional de búsqueda en su contra, porque se presumía que había cruzado la frontera. Sin embargo, hasta la fecha no hay presuntos criminales detenidos por este caso. El dato fue confirmado a este medio por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

En el caso de la carabinera a la que atacaron con una granada no hay detenidos

El tercer caso es el de la carabinera Rayén Currihuil, que resultó herida el 15 de noviembre de 2023, cuando en medio de una fiscalización de dos sujetos que iban en una moto, uno de ellos le lanzó una granada.

El venezolano Jeferson Mesa García, responsable del hecho, fue abatido en el lugar por el carabinero que acompañaba a la funcionaria. Desde el ECOH confirmaron que el segundo hombre huyó y hasta ahora no ha sido detenido.

«Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar y si es necesario, los vamos a echar», había dicho el Presidente Boric un día después del ataque.

El secuestro y asesinato del exmilitar venezolano, un caso aparte

También conmocionó al país el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, que el pasado 21 de febrero fue sacado de su residencia en la comuna de Independencia por sujetos que se hicieron pasar por miembros de la PDI. Su cadáver fue hallado el 1 de marzo, enterrado en una toma en Maipú. El presunto móvil político del caso hizo encender aún más alarmas.

“A la semana (de ocurrido el hecho) ya la PDI y Carabineros estableció lo que había sucedido, hay detenidos y se estableció el vínculo de una organización criminal como el Tren de Aragua (…). En eso no vamos a cejar y vamos a ser implacables. Todos los que sean parte del Tren de Aragua en Chile sepan que los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, y los vamos a encontrar, los vamos a meter presos y vamos a desarticular su organización”, dijo el Mandatario el 11 de marzo.

Aunque el Jefe de Estado habló de los capturados en plural, lo cierto es que hasta ahora hay un sólo formalizado: Ángel, un adolescente venezolano de 17 años de edad que quedó con internación provisoria. Al menor lo presentaron ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago el 4 de marzo.

Precisamente la semana pasada dos fiscales venezolanos estuvieron en Chile y se reunieron con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, Juan Pablo Glasinovic, con el objetivo de coordinar la remisión de información de interés sobre la causa.

En todo caso, a más de tres meses del crimen, no se han registrado más detenciones. Tampoco se ha tenido noticia de nuevos golpes al Tren de Aragua.

El funcionario de PDI asesinado en La Cisterna, uno de los casos en los que Presidente se comprometió y hubo captura

Son tres los casos de impacto nacional en los que el Mandatario afirmó que los responsables serían detenidos y efectivamente fueron capturados posteriormente y puestos a disposición del Poder Judicial.

En el caso del asesinato del funcionario de la PDI Daniel Valdés Donoso, que fue baleado afuera de su casa en La Cisterna el 17 de enero de 2023, hay cuatro presuntos criminales judicializados que permanecen en prisión preventiva.

“Este asesinato en La Cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia (…). A esta gente que cree que puede atentar contra los ciudadanos honestos, contra las policías, les decimos que no se los vamos a seguir permitiendo, y los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra”, dijo el Presidente Boric el 18 de enero.

Menos de un mes después, el 9 de febrero, se dieron las primeras dos capturas, las de Luis Vásquez Villenas, supuesto autor principal, y Gabriel Inostroza Morales, coimputado. Luego fueron capturados Bryan Olivares Barrios, procesado por encubrimiento y porte ilegal de arma de fuego, y María Jesús Fernández Uribe, como supuesta encubridora.

Desde la Fiscalía Sur informaron que la próxima semana habrá una audiencia en la que solicitarán una ampliación del plazo para la investigación.

Por el homicidio de la niña de 10 años en Maipú hay un judicializado

El homicidio de la niña Agustina Chacón Godoy, de 10 años de edad, ocurrido el pasado 13 de enero en Maipú cuando iba a bordo de un auto con su papá y recibió un impacto de bala, fue otro de los casos en los que el Mandatario advirtió que se aprehendería al responsable y así fue.

“No van a actuar con impunidad. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra para dar con su paradero, para que respondan ante la ley, y no vamos a normalizar estos hechos violentos en nuestra patria”, aseveró el Jefe de Estado un día después del crimen, en un mensaje directo a los criminales.

Por este caso fue detenido el 21 de febrero el colombiano Joan Javier Díaz Mosquera, que quedó en prisión preventiva. El hombre trabajaba en el Hospital El Pino, donde fue capturado. La hipótesis que se manejó desde ese momento era que había sido contratado para cometer un sicariato y se confundió de víctimas. La investigación se encuentra vigente, informaron desde la Fiscalía Occidente.

Seis presuntos criminales detenidos por el asesinato de la carabinera Rita Olivares en Valparaíso

Por último está el caso de la sargento segunda de carabineros, Rita Olivares, que murió al recibir un impacto de bala la madrugada del pasado 26 de marzo, mientras participaba en un operativo en Quilpué, Valparaíso.

«Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable, ya hay algunos detenidos y no vamos a descansar hasta que en estos casos haya justicia», dijo el Presidente ese mismo día.

Para ese momento, efectivamente, ya habían dos presuntos criminales detenidos. Al día siguiente se logró otra captura y al cuarto día eran seis los aprehendidos: los hermanos Edward y Maximiliano Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Luis Martínez-Conde Riesco, Matías Ignacio Peralta Parra y Elizabeth Alejandra Soto Soto.

En la página del Poder Judicial el expediente se mantiene en reserva, sin embargo, desde la Fiscalía de Valparaíso indicaron a este medio que todos los judicializados se encuentran con prisión preventiva, que la audiencia de preparación de juicio oral se extendió por más de una semana, entre los pasados 13 y 22 de mayo, y que ya fue presentada la acusación. Se está a la espera de la fecha del inicio del juicio.

Los casos del carabinero asesinado en Quinta Normal y de la periodista muerta en Meiggs en la marcha del 1 de mayo

En el caso del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, ocurrido el pasado 10 de abril en Quinta Normal cuando intentó hacer frente a un grupo de asaltantes, los dichos del Presidente Boric, más que promesas, fueron anuncios de las detenciones que ya habían sido realizadas.

«En Chile no permitiremos impunidad, a los viles delincuentes los vamos a atrapar, juzgar y encerrar. Deben saber que no quedarán impunes. La delincuencia no nos ganará esta batalla», dijo el Mandatario un día después, el 11 de abril, cuando las autoridades ya habían logrado la detención de tres de los presuntos responsables: Wilber Olivares, Yolvi González y Josué Ramírez. Todos ciudadanos venezolanos.

El 23 de ese mismo mes, cuando un cuarto implicado, el también venezolano Dayonis Orozco Castillo, fue capturado en Colombia, el Jefe de Estado tuiteo al respecto. «Quienes delinquen en Chile tienen que saber que los vamos a perseguir y los vamos a encontrar, sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas», escribió.

Un trabajo coordinado de Carabineros de Chile, el Ministerio Público y las policías de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, permitió la detención del presunto autor del asesinato del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez. Seguimos trabajando intensamente para la extradición a… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 23, 2024

Situación similar se presentó en el caso de la periodista Francisca Sandoval, que recibió un impacto de bala en el barrio Meiggs el 1 de mayo de 2022, cuando hacía la cobertura de la marcha convocada por el Día del Trabajador.

Las capturas, tres, ocurrieron al día siguiente del hecho. La víctima falleció, tras 11 días de hospitalización, el 12 de mayo. Ese día el mandatario escribió en sus redes: «Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad».

Marcelo Naranjo Naranjo, el presunto criminal que ya estaba entre los detenidos, fue reformalizado tras la muerte de la comunicadora.

La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 12, 2022

Precisamente por el caso de esta periodista, el Presidente Boric fue increpado públicamente durante su intervención en la Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se efectuó en Santiago el pasado 3 de mayo. Con lienzo en mano, Benjamín Lillo, el director de Señal 3 de La Victoria, medio para el que trabajaba la comunicadora, interrumpió a gritos al Mandatario frente a toda la audiencia y en plena transmisión en vivo, reclamando por la inacción que, aseguró, ha tenido el Ministerio de Interior, que es parte en el proceso judicial.

«En una marcha en pleno centro de Santiago donde nueve personas dispararon con armas de fuego en una manifestación, Carabineros de Chile no actuó, el Ministerio de Interior que es parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista que fue asesinada y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy. Es una burla, señor Presidente», le espetó Lillo al Jefe de Estado.

El sábado, en la Cuenta Pública, el Presidente se refirió a este homicidio, sin entrar en detalles. «No queremos que vuelva a ocurrir en nuestro país un caso como el vil asesinato de Francisca Sandoval», dijo.

