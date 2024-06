Algunas veces se les tacha de oportunistas, pero esta vez los millonarios de Wall Street hicieron “prueba de lealtad” con Donald Trump. Aún cuando el jurado en Manhattan lo declaró culpable de 34 crímenes relacionados con el caso Stormy Daniels, una serie de financistas se habían reunido unas horas antes y habían resuelto apoyar económicamente candidatura presidencial del ahora condenado.

El caso más claro fue el del fundador del Grupo Blackstone, Stephen Schwarzman, que durante la misma semana decidió respaldar firmemente al expresidente. Ahora, a la espera de que el juez Juan Merchan haga público el 11 de julio la sentencia que recibirá el candidato, solo cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, los potentados de Wall Street están cuadrándose con Trump.

Desde la agencia Bloomberg dieron cuenta de una reunión en el Hotel The Pierre, en Nueva York, donde un grupo de financistas de Wall Street concluyeron que pondrán sus fichas (y millones de dólares) tras la campaña de Trump. “Este veredicto tendrá un impacto menos que nulo en mi apoyo”, declaró al medio Omeed Malik, presidente de 1789 Capital y coanfitrión de la recaudación de fondos para Trump.

Después de unos años habiéndole dado la espalda, parece que algunos financistas están volviendo a Trump: lo habían abandonado luego del asalto al Capitolio en 2021, y habían mantenido distancia mientras el expresidente aseguraba que la elección de 2020 le había sido robada. Pero ahora, luego de que el candidato prometiera recortar impuestos a los ricos y eliminar regulaciones, el financiamiento está volviendo de su lado.

La recaudación de fondos dorada en el Hotel The Pierre, organizada por el multimillonario Howard Lutnick, llegó a los bolsillos más profundos de la élite de Manhattan. El jueves, horas antes de que el veredicto resonara en Wall Street y Washington, se supo que otro destacado multimillonario neoyorquino, el inversor en fondos de cobertura Bill Ackman, se inclinaba por respaldar también al expresidente.

Más tarde, en una publicación en X, Ackman replicó un tuit del gobernador de Florida y excandidato republicano, Ron DeSantis, que sugería que el sistema de justicia estadounidense había sido “amañado” con fines políticos.

A los pocos minutos de que el jurado en Manhattan diera su veredicto, la campaña de Trump se apuró a sacar un mail de recaudación de fondos en que se mostraba a Trump como un “preso político”, con la pregunta: “¿es este el fin de Estados Unidos?”. No solo la campaña de Trump, sino Scott Bessent, exdirector de inversiones de Soros Fund Management, y uno de los candidatos a secretario del Tesoro de Trump, aseguró que estaba “personalmente decepcionado” por el veredicto, aunque no lo veía clave para el resultado de las elecciones en noviembre. “Creo que la gente ya ha tomado una decisión”, indicó, añadiendo que el acontecimiento podría incluso estimular el entusiasmo por Trump.

A cinco meses del día de la elección, las promesas de Trump sobre los impuestos y la desregulación están ganándose ejecutivos. “Wall Street nunca ha sido conocido por su gran carácter ni sus altos valores”, indicó, por su parte, Dan Lufkin, cofundador de Donaldson, Lufkin & Jenrette, el banco de inversión donde alguna vez trabajó Schwarzman.

Habiendo apoyado en su inicio la precandidatura de Nikki Haley, Lufkin declaró: “¿Existe la voluntad de apoyar a Trump si parece que va por el camino correcto? Sí. No estoy orgulloso de eso y tampoco soy parte de eso”. A pesar de la condena, Trump ha capitalizado sus problemas legales para recaudar dinero, y su campaña recolectó 25 millones de dólares más que el presidente demócrata Joe Biden en abril, una novedad en esta temporada electoral. Y tras la condena por el caso Stormy Daniels, la plataforma de donaciones de su campaña en internet colapsó. La avalancha de dinero desbordó el sistema. En 24 horas, la campaña recibió 53 millones de dólares.

Hablando de idas y vueltas, el magnate multimillonario Stephen Schwarzman, exaliado de Trump que luego le dio la espalda al expresidente, decidió apoyarlo de nuevo en la carrera por la Casa Blanca de 2024. Ampliamente considerado como uno de los hombres más poderosos de Wall Street, Schwarzman había “renegado” del expresidente hace menos de dos años, cuando declaró que había llegado el momento de que una nueva generación de líderes asumiera el control del Partido Republicano.

El viernes pasado, sin embargo, cambió de rumbo y anunció que donaría a la campaña del expresidente estadounidense para recuperar la Casa Blanca. “Comparto la preocupación de la mayoría de los estadounidenses de que nuestras políticas económicas, de inmigración y exteriores están llevando al país en la dirección equivocada”, declaró Schwarzman en una entrevista a Axios. “Por estas razones, planeo votar por el cambio y apoyar a Donald Trump como presidente”, aseguró.

