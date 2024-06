En entrevista concedida al programa “Diálogo Con…” transmitido por Televen, destacó la condición frágil del país producto de problemas estructurales no resueltos y la inestabilidad reciente en el tipo de cambio.

“Está (la economía) en una situación yo te diría de mucha incertidumbre, un país como Venezuela, el tema político impacta mucho, y bueno, la celebración de la elección presidencial dentro de dos de 90 días, alrededor más o menos, marca pues un elemento incertidumbre en la dinámica con la expectativa que crea eso (…) eso puede condicionar también el desempeño de la economía en los próximos años“, dijo en conversación con el periodista Carlos Croes.

Oliveros agregó que “también hay cierta inestabilidad en algunos elementos, venimos de una baja de inflación, de meses de estabilidad cambiaria, pero en los últimos días hemos visto que el tipo de cambio paralelo se ha disparado, que la brecha entre el tipo de cambio paralelo, y oficial también ha aumentado“.

Además, señaló que la iniciativa privada requiere crecer a pesar de limitaciones como la falta de crédito y servicios públicos deficientes.

El experto indicó que factores como la crisis política, sanciones y aislamiento restringen el potencial de crecimiento.

No obstante, considera que superar estos problemas y establecer acceso a mercados internacionales podría mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Oliveros también abordó el endeudamiento con China y la importancia de profundizar esa relación de manera estratégica para el desarrollo nacional.

“China es nuestro principal acreedor, les debemos casi 18 mil millones de dólares, nos compra una buena parte de petróleo, creo que es una relación que se debe profundizar, como también con Estados Unidos, que siempre ha sido el principal socio comercial en Venezuela (…) Le hemos pagado (a china) con petróleo, efectivamente (…) Yo creo que el debate está en que China, nos prestó casi 60 mil millones de dólares, le debemos de 18 mil, hemos pagado bastante, exactamente“, manifestó el economista.

Para culminar, Olivares acotó que “el punto de debate, a raíz de tu pregunta, es qué hicimos con eso riales, es decir, bueno, no lo vemos, entiendes, no hay obras de infraestructura de envergadura, no hay unos desarrollos de industria, entonces, lamentablemente estamos pagando algo que no redundó en beneficio para los venezolanos, más allá, de los electrodomésticos que regalaron“.

