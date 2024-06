Según se informa, las entradas se vendieron por hasta US$300.000.

Fue el primer evento para recaudar fondos a favor del expresidente desde que el pasado 30 de mayo fuera declarado culpable por un jurado de Nueva York de 34 cargos penales relacionados con pagos ilegales que ocurrieron durante la campaña de 2016 que lo llevó a la presidencia.

El empresario tecnológico Jason Calacanis, co-anfitrión de All In, dice que no apoya a Trump, pero cuenta que sus amigos lo están «crucificando», preguntándole por qué se asocia con Sacks.