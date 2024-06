Este domingo 9 de junio, se realizaron las elecciones primarias para alcaldes en 60 comunas y para gobernadores en dos regiones.

A pesar de que el 96,4% de las mesas se instalaron de acuerdo a lo que estipula la ley, la afluencia de votantes fue mínima, con un porcentaje muy pero muy inferior al de las 4 millones 844 mil personas que podían ejercer el sufragio.

Según se pudo establecer la jornada se desarrollo con un promedio de cuatro votos por urna.

CRITICAS AL EJECUTIVO

Tanto oposición como oficialismo han cuestionado al Ejecutivo por no haber realizado una campaña informativa más efectiva. “El nivel de promoción que tuvo la primaria como recurso para resolver una candidatura, como un mecanismo democrático, fue débil, Creo que tienen que haber más exigencias al Servel para promover la importancia de las primarias”, cuestionó el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

«Veo lamentable que una elección estatal, esta no es una lección voluntaria de los partidos políticos, esto está previsto (…) como un hito electoral para elegir a los candidatos, en estos casos alcaldes, no haya ni siquiera un letrero», crítico la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paula Vodanovic, desde su local de votación en la Región del Maule. Esto porque «no ha habido ningún deber de información del Servel. Me parece vergonzoso que el Estado de Chile no invierta en promover una fiesta de la democracia», agregó.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, respondió a estas críticas señalando que “el Gobierno ha dado a conocer que hay primarias”, pero remarcó la responsabilidad de los partidos políticos en la convocatoria.

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, admitió que “siempre hay espacio para mejorar” y destacó que Hay una “labor institucional que hacemos desde el Gobierno”, pero “también por los propios partidos y candidatos, que son los que tienen que mover y entusiasmar”. A su vez, hay “una tercera parte, que es la responsabilidad de los propios ciudadanos también de informarse”.