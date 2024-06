En una nueva edición del programa que comparten José Antonio Neme, Karen Doggenweiler y Latife Soto en redes sociales, esta última abordó el presente y futuro del alcalde Daniel Jadue, hoy imputado por los delitos de estafa, fraude al fisco reiterado, entre otros.

“Las cartas dicen que él está muy pensativo, reflexionando, pero a mí me sale en la cartas que hay un tema que está muy demostrado”, anunció la reconocida tarotista.

“De todo lo que se le está enjuiciando, hay un tema que no tienen cómo decir que no es real. Hay un tema que es muy complicado, me da la impresión que hay compras de algo que está muy comprobado que están hechas por él”, agregó Latife.

EL ANUNCIO DE LATIFE SOTO

Ante la atenta mirada de Neme y Karen, la brujita removió sus cartas y volvió a tomar la palabra: “Yo les voy a decir otra cosa. Me salió otra cartita aquí y, ojo amigos, porque se viene época de cárcel para harta gente”.

“¡Ay, Lati, pero te mandaste la declaración del año!”, exclamó Neme, sorprendido.

“Sí, en serio. Acá me sale una carta que, a partir de lo que está pasando con el alcalde Jadue, se van a activar muchas querellas y cosas judiciales que están piolitas, archivadas, en estudio”, siguió Soto.

“Comienza una época de justicia divina que va a ser ocupada en la justicia terrenal”, cerró.

Sin embargo, el periodista puso la pelota al piso y trató de darle lógica al vaticinio.

“Bueno, perdón que sea mal pensando, pero estamos en año electoral y ustedes saben que la política es media cochinona. Yo al menos creo eso, y claro que se están reactivando muchas cosas”, indicó el rostro de Mega.

