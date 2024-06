La reciente encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo midió la competitividad de candidaturas de Chile Vamos en zonas relevantes del país. En este sentido destacan el empate técnico entre Marido Desbordes e Irací Hassler por Santiago, donde también fue medido el independiente Aldo Duque. Destaca también la comuna de Valparaíso, donde los Republicanos lideran con Rafael González, quien le ganaría la carta oficialista Camila Nieto. En el caso de Viña del Mar la actual alcaldesa Macarena Rippamonti le ganaría al independiente Iván Poduje, quien a su vez le ganaría a las cartas de Chile Vamos Carlos Williamson (RN) y Juan Pablo Rodríguez (UDI). En Concepción, el Republicano James Argo lidera los sondeos, mientras la hija de Jacqueline Van Rysselberghe (Valentina Pavez) queda relegada al último lugar. En el caso de la comuna de La Florida el candidato Daniel Reyes ganaría sin contratiempos, mientras que en Puente Alto la ex Ministra Karla Rubilar se impondría frente al candidato de izquierda, Matias Toledo, y también dejaría en el camino al concejal y sobrino del senador Manuel José Ossandón, Felipe Ossandón.

Al respecto el académico y analista político Rodrigo Durán Guzmán explica que “hay dos cosas que llaman la atención del sondeo. Lo primero es que la variable “nulo/no votaría/no sabe” lidera la intención de voto en el país, lo que evidencia la desafección entre el mundo político y la ciudadanía, que no tiene mayor interés bajo la consigna de que todo seguirá igual o peor, hay mucha desazón, decepción, frustración y resignación. Por otro lado, y considerando la baja aprobación del gobierno y el presidente Boric, no deja de ser llamativo observar cómo la oposición se hace trampa a sí misma, sin necesidad alguna. Porque aún cuando tienen candidaturas muy competitivas, como es el caso de Rubilar en Puente Alto Poduje en Viña del Mar, optan por desfragmentar y dispersar votantes cuando la estrategia política es obvia: candidaturas de unidad, todo el sector alineado y apoyando esa opción y con eso lograrían buenos desempeños electorales. Algo no menor pensando en la relevancia y lo abierto que está el escenario para el año 2025”.

Durán agrega que “lo de Rubilar es muy llamativo porque hablamos de una figura que tiene un 95% de conocimiento a nivel nacional, lo que es mucho. Para que la gente entienda: Karla Rubilar es mucho más conocida que varios Ministros y Ministras del actual gabinete del presidente Boric. Sin embargo, y a pesar de que se trata de una política de fuste, con experiencia y trayectoria, con liderazgo y capacidad probada, la oposición no logra cuadrarse tras su candidatura – cuestión de debiera ser obvia – y están a la espera que el sobrino del senador Ossandón junte las firmas para inscribir su candidatura independiente. De hecho las primarias eran una buena instancia para haber zanjado esta coyuntura, pero el concejal Felipe Ossadón no quiso y optó por llegar directo a la papeleta. Sin dudas que el peso del apellido Ossandón tiene un fuerte arraigo en Puente Alto, pero eso es por el trabajo realizado por Manuel José Ossandón, nada más. Por eso lo de Rubilar es de una valentía al borde de ser kamikaze: porque enfrenta sola a todo un clan, donde el peso del apellido no es menor, pero Rubilar ha sido capaz de construir una trayectoria política muy sólida y destacada, donde además siempre ha manifestado su arraigo por el mundo popular, por estar en terreno, con las personas. Esto nos hace recordar a su mamá, la ex alcaldesa de Renca Vicky Barahona, quien se fue a competir a una zona marcadamente de izquierda – como es el caso de Renca – logrando ganar sin cuotas de género u otros, sólo con su capacidad, carisma y liderazgo. Ha Rubilar no le pidan competir en las Condes o las comunas afines a la derecha porque se aburriría. A ella le gusta el mundo popular y sin dudas que sería una muy buena alcaldesa, pero eso no sólo lo definen las vecinas y vecinos de Puente Alto, sino también las decisiones estratégicas y políticas, en este caso, de la oposición”, concluyó Durán.

/psg