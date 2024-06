La Cuarta Sala del tribunal de alzada desestimó los argumentos de la defensa y confirmó la máxima medida cautelar en contra del alcalde de Recoleta mientras dure la investigación.

A las 9.40, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a revisar el recurso presentado por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La acción judicial buscaba cambiar la medida cautelar del jefe comunal, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber desde el 3 de junio en el marco de la investigación de la Fiscalía Centro Norte por delitos de corrupción.

Los alegatos y réplicas de los intervinientes -la fiscal Giovanna Herrera, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda; y los querellantes en la causa, se extendieron por casi siete horas. Tras ello, los jueces Jessica González, Tomás Gray y Lilian Leyton comenzaron a analizar su resolución.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, leyó la resolución, donde respecto a Jadue señaló que debido al número y el tenor de los delitos, la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene para el militante del Partido Comunista.

En la acción judicial, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, señalaba que la resolución de la jueza Paulina Moya carecía de las exigencias que la norma establece y acusaba “ceguera” de la fiscalía.

Previo a la audiencia, el abogado Mario Vargas, quien presenta a Best Quality, empresa que se querelló contra Jadue por estafa, señaló se mostraba optimista ante sus requerimientos: “Creemos que tenemos los antecedentes suficientes para mantener la prisión preventiva. Ya hemos hablado de la resolución de la jueza, que es una resolución contundente. Me parece que no van a existir elementos porque en la carpeta de investigación no hay elementos para desvirtuar las imputaciones que se hicieron que son graves y de una cantidad de delitos importantes”.

Por su parte, otro abogado querellante, Christian Espejo, criticaba uno de los argumentos con los que la defensa de Jadue buscaba cambiar la medida cautelar: el estado de salud de la madre. “Ese argumento de la madre, imagínese lo que puede significar para cualquiera de nosotros la mamá. El tendría que haberla cuidado mucho antes. Pero nosotros también tenemos conocimiento de que ella tiene personas que la quieren y la cuidan mucho, algunos incluso hasta los conozco. Por lo tanto, no va a ser un argumento que pese. Ella no necesita a Jadue libre. El país necesita a Jadue privado de libertad”.

/psg