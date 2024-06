En medio de su gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric fue uno de los seis mandatarios elegidos de la Cumbre de la Paz por Ucrania para dar cuenta de la declaración conjunta de la multilateral que se desarrolló este domingo 16 de junio en Suiza.

“Este encuentro por la paz marcó un proceso significante, por primera vez los líderes globales de todos los continentes y con ideas políticas diferentes, se reunieron”, señaló el presidente Gabriel Boric, quien junto a los líderes de Ghana, Unión Europea, Suiza, Suecia y Canadá, estuvieron a cargo de exponer las reflexiones en torno a la cumbre.

Cabe recordar que ayer El Mandatario pudo concretar una reunión bilateral con el presidente ucraniano —en guerra desde febrero de 2022 con Rusia—, en la que también participó su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.

En la Cumbre de la Paz por Ucrania , según informó Emol, Gabriel Boric indicó que: “el propósito de este encuentro es importante. Chile entiende que solo el derecho internacional y la protección a los DD.HH. pueden encontrar la paz”.

“Esta cumbre y estas convicciones no son sobre la OTAN. Esto no es sobre ideas políticas de derecha o izquierda, esto no se trata de países del sur o del norte. Esto es sobre el respeto del derecho internacional y los derechos humanos como principios fundamentales para vivir juntos, y esto es aplicable en Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto del mundo”, redondeó Gabriel Boric.

“Tenemos que proteger los derechos de los civiles. Los próximos pasos de este encuentro son cruciales. Respetar la defensa del territorios y los derechos humanos es fundamental”, añadió.