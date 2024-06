Como conversaciones de pasillo. Así describen algunos parlamentarios de Renovación Nacional (RN) la discusión al interior del partido por las elecciones presidenciales de 2025.

Y es que después de que la semana pasada el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sincerara su intención de participar de una eventual primaria con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en la colectividad de a poco empezó a sonar el tema respecto a cómo se ordenarán los respaldos para esos comicios.

“Una vez que yo termine mi trabajo en diciembre, voy a competir en la primaria de Chile Vamos, le voy a ganar a Evelyn Matthei, y espero junto a muchas más personas”, anunció el jefe municipal de La Florida el lunes pasado.

En ese contexto, pese a que reconocen que falta tiempo y no quieren empezar a adelantar las presidenciales, entre los parlamentarios de la colectividad no existe una postura única respecto a cómo organizarse en esas elecciones. De hecho -según información que recabó La Tercera-, de los 22 miembros de la bancada de diputados, al menos 13 esperan sumarse a la candidatura de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI); solamente dos quieren llevar un candidato propio; mientras que ninguno abrió la posibilidad de tener a Carter como postulante de la tienda. Eso sí, uno no descartó que pueda competir en la primaria de la coalición sin cupo de RN.

Según fuentes de la colectividad, en el primer grupo están los diputados Andrés Longton, Diego Schalper, Miguel Ángel Becker, Andrés Celis, Hugo Rey, Paula Labra, Frank Sauerbaum, Hugo Rey, Carla Morales, Bernardo Berger, Jorge Rathgeb, Mauro González y Marcia Raphael. Otra de las diputadas que estaría por respaldar a alcaldesa de Providencia es Camila Flores, quien es cercana a la candidata gremialista. Sin embargo, consultada al respecto, no hubo respuesta.

Y es que no es coincidencia que en su mayoría esperen sumarse a la candidatura de Matthei, quien, resaltan, es la figura mejor posicionada del sector. A eso -insisten- se suma que al interior de RN, por el momento, no cuentan con una carta competitiva para participar de una eventual primaria. Por lo que recalcan que no se debería llevar una candidatura testimonial.

Al respecto, el diputado Jorge Rathgeb aseguró que ”prefiero mantener a Evelyn Matthei como nuestra candidata presidencial. Es la que ha demostrado generar unidad dentro del sector”.

Mientras tanto, su par Andrés Celis señaló que “hoy día creo que sin discusión la candidata mejor posicionada es Evelyn Matthei, y como RN me sumaría inmediatamente a su candidatura. Ahora, yo soy respetuoso a lo que el partido finalmente decida, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, y hay una facción del partido que no tengo ninguna duda que va a promover la inscripción del alcalde Carter como carta del partido”.

Lo cierto es que entre los parlamentarios no cae muy bien la posibilidad de que Carter compita con cupo de RN. Esto, sobre todo, debido a que algunos apuntan a que estaría buscando usar las primarias como plataforma para una futura candidatura senatorial por Valparaíso.

Ahora bien, uno de los que estarían abriendo la posibilidad de que Carter vaya a primaria con Chile Vamos, pero sin cupo de RN, es la diputada y jefa de bancada, Ximena Ossandón, quien aseguró a La Tercera que “lo ideal sería una primaria lo más amplia posible, para poder asegurar recuperar el gobierno”; sin embargo, agregó que “no hay necesidad de tomar decisiones sobre esta materia hoy”.

Otras fuentes del partido, en tanto, aseguran que sí debería considerar llevar a un candidato propio. Entre estos, los diputados Miguel Mellado y Jorge Durán, y los senadores Francisco Chahuán, María José Gatica y Rodrigo Galilea. El primero, en todo caso, aseguró que “si es que RN no levanta candidato propio, mi candidata es Matthei”.

¿Y en el Senado?

En el Senado es donde habría mayor presión para que RN tenga un candidato propio. Ahí, uno de los que con mayor fuerza han impulsado la idea es María José Gatica, quien incluso ha promovido la opción de que se hagan primarias de Chile Vamos frente a Matthei. En eso ha dialogado con Carter, para ver la opción de que se puedan realizar estos comicios.

Respecto a Chahuán, por su parte, se comenta que busca participar de una primaria presidencial, para que luego lo inviten a ser ministro en un eventual gobierno de Evelyn Matthei. Esto considerando que no puede reelegirse como senador, ya que lleva dos periodos en la Cámara Alta, por lo que después de 2026 deberá dejar su puesto. De hecho, su jefe de gabinete y miembro de la comisión política, Luis Pereira, ha sido un fuerte impulsor de que RN lleve un candidato propio.

En el caso de Galilea, se comenta que en su posición como presidente del partido está obligado a levantar esta postura, aunque algunos creen que él -y su secretaria general, Andrea Balladares- se inclinan más por apoyar a Matthei.

El senador Manuel José Ossandón, por su parte, descartó públicamente que Carter vaya a ser candidato presidencial de RN.

“El partido no lo va a apoyar, si el 90% de los senadores y todos estamos en contra; pero si Carter siempre ha denostado a Renovación Nacional. Además de una cosa, insisto: esta no es una candidatura natural. Yo creo que puede ser una estrategia para ser candidato a senador”, aseguró en entrevista en Tolerancia Cero.

En Evópoli, en tanto -partido que por el momento tampoco cuenta con una carta para las presidenciales- los respaldos son más difusos. Al respecto, algunos de los parlamentarios recalcan que si bien es un error empezar a adelantar los comicios del próximo año, cuando el foco debería estar en las elecciones municipales y de gobernadores, están abiertos a eventualmente sumarse a la candidatura de Matthei.

Eso sí, algunos aseguran que el partido -así como cualquier liderazgo del sector- está en su derecho de ir a primarias y que es algo que se tendrá que evaluar más adelante, por lo que ahora los apoyos no están claros.

Ahora bien, piden que se tengan dos consideraciones para hacer primarias: que los candidatos sean realmente competitivos y que no se lleve candidaturas testimoniales, y que no estén usando la presidencial como plataforma para otro cargo.

