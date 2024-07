La politóloga y analista internacional, Fernanda Cornejo, quien también es la hija mayor de Karen Doggenweiler, confesó estar enamorada de un jugador de la Selección Chilena. En el canal de streaming Turno, la joven le lanzó una particular confesión a María José Castro.

«¿Puedo confesar algo? Yo estoy enamorada profundamente de un jugador de la selección», fue lo que dijo. Posterior a ello, en el espacio empezaron a adivinar mientras ella daba pistas. Una fue que el futbolista vive actualmente en Argentina.

A Fernanda durante la conversación le mostraron imágenes de varios futbolistas y cuando fue el turno del Huaso Isla, la hija de la animadora gritó: «¡Sí!». En ese contexto, de hecho, dio detalles de su atracción.

«Me gusta todo de él, tanto así que el otro día estábamos viendo el partido con mis viejos (Karen Doggenweiler y Marco Enríquez-Ominami) y me decían ‘mira, ahí está jugando’, así como si fuera el yerno», sostuvo.

En el panel le consultaron si le habían dado la bendición a Mauricio Isla. «Totalmente, y si no me la dieran, da lo mismo», respondió ella. Incluso confesó que lo sigue en Instagram, pero él no. «Se me van a caer varios pretendientes con esto, pero está bien», dijo.

