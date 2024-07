La familia del presidente Joe Biden aprovechó una reunión en Camp David para instarlo a permanecer en la carrera y seguir luchando a pesar de su terrible desempeño en el debate del jueves contra Donald Trump, y algunos miembros criticaron cómo su equipo lo preparó para el enfrentamiento, según cuatro personas familiarizadas con las discusiones citadas por The Associated Press.

Biden pasó el domingo recluido con la primera dama Jill Biden, sus hijos y sus nietos. Se trataba de un viaje previamente programado al retiro presidencial en Maryland para una sesión de fotos con Annie Leibovitz para la próxima Convención Nacional Demócrata, que tendrá lugar entre el 19 y 22 de agosto en Chicago.

Pero la reunión también fue un ejercicio para tratar de descubrir cómo sofocar la ansiedad demócrata que explotó después de la actuación de Biden el jueves. Según The Associated Press, entre los más expresivos se encuentran Jill Biden y su hijo Hunter, a quienes el presidente ha acudido durante mucho tiempo en busca de consejo y asesoría. Ambos creen que el presidente no debería retirarse cuando está deprimido y creen que puede recuperarse de lo que consideran un desempeño mediocre.

"Every campaign is important, and every campaign is hard,” shares Dr. Jill Biden, the first lady and Vogue’s August cover subject. Whatever happens between now and November, it is Jill Biden who will remain the president's closest confidant and advocate. https://t.co/y6WcDbsWtf pic.twitter.com/4LQFUzoVx6

Muchos han visto a la esposa de Biden, Jill Biden, de 73 años, como la única persona que podría influir en el presidente en cualquier sentido, destaca el Daily Mail. Al respecto, The Guardian sostiene que “la primera dama es una pieza clave en la administración y los críticos temen que haya estado protegiendo a su marido más allá de lo razonable”.

Maureen Dowd, del New York Times, predijo el sábado que Jill y el personal de la Casa Blanca “construirán su muro protector cada vez más alto” y rechazarán la cuestión de la edad “cada vez más vigorosamente”, en alusión a los cuestionamientos por la edad de Biden, de 81 años, en esta carrera presidencial.

Ya en un perfil de portada de Vogue en 2021, la revista señaló que el papel que desempeña Jill no es “ni primera dama ni profesora, sino una pieza clave en la administración de su marido, una sustituta del ala oeste y defensora de políticas”. Y ahora la esposa de Biden vuelve a ocupar la portada de publicación –correspondiente a la edición de agosto próximo- donde defiende la candidatura del mandatario, pese a las críticas por su desempeño en el debate, asegurando que “no permitirán que esos 90 minutos definan los cuatro años que ha sido presidente. Seguiremos luchando”.

Jill Biden ha reaccionado enérgicamente en el pasado contra los llamados para que convenza a su esposo de que renuncie, incluidas las burlas de que es “culpable de abuso a personas mayores” y se dice que disfruta de los símbolos del prestigio de la Casa Blanca, consigna Th Guardian. El jueves en Atlanta, sacó a su esposo del escenario y se la escuchó decirle: “¡Joe, hiciste un gran trabajo! ¡Respondiste todas las preguntas, conocías todos los hechos!

Sin embargo, esta vez, su hijo Hunter, declarado culpable de tres cargos penales en su juicio por armas y drogas el 11 de junio y alguien que constantemente ha distraído a la gente de las debilidades de su padre, ha sido quien ha hablado con más fervor del mandatario.

Biden has for too long been fooled by the value of Anita Dunn and her husband. They need to go… TODAY

The grifting is gross. It was political malpractice.

Cc/ @JoeNBC @maggieNYT @Messina2012 @katierogers

— John Morgan (@JohnMorganESQ) June 30, 2024