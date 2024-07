En medio de la tensión con Bolivia por considerar «una falsa denuncia» el fallido intento del golpe de Estado en esa nación, el presidente de Argentina, Javier Milei, tildó de «idiotas exaltadores» a sus adversarios políticos en un duro mensaje en las redes sociales.

Milei comenzó haciendo referencia a un «perfecto dinosaurio idiota», a quien no identificó. «El perfecto dinosaurio idiota se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista», aseveró.

El sábado pasado, el exmandatario argentino Alberto Fernández consideró «lamentable» que «el gobierno libertario» no hubiese «repudiado oficialmente el levantamiento militar ocurrido en Bolivia».

Es lamentable que el gobierno libertario no haya repudiado oficialmente el levantamiento militar ocurrido en Bolivia. No me olvido que en 2019, el gobierno macrista envió armas para apoyar a los golpistas que instauraron un gobierno de facto en Bolivia. ¿El gobierno… pic.twitter.com/iY41YP6AlN — Alberto Fernández (@alferdez) June 26, 2024

«No me olvido que en 2019, el gobierno macrista envió armas para apoyar a los golpistas que instauraron un gobierno ‘de facto’ en Bolivia. ¿El gobierno libertario va a seguir los pasos de sus socios macristas y va a seguir ignorando este grave atentado contra la democracia?», cuestionó.

En otra publicación, el lunes, Fernández apuntó: «A los golpistas de hoy (y a los de antes) los protege el actual gobierno libertario que administra nuestro país».

Milei carga contra Lula

Por otro lado, Milei también cargó este martes una vez más contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que mantiene una complicada relación desde incluso antes de su llegada al poder. «Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia), se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)», escribió.

El líder de la izquierda brasileña exigió la semana pasada disculpas a su par argentino, quien en campaña le calificó de «comunista y corrupto». Lejos de retractarse, Milei le llamó «zurdito con el ego inflado». En medio de ese rifirrafe, el mandatario argentino anunció que no asistirá a la cumbre del Mercosur en Paraguay.

Milei continuó su mensaje este martes con fuertes ataques contra sus detractores: «Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos. Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA [La Libertad Avanza] hubiera perdido».

Rechazo «enérgico» de Bolivia

El Gobierno de Bolivia rechazó el lunes las declaraciones de la Presidencia argentina, que tildó de «fraudulenta» la intentona golpista contra el presidente Luis Arce.

El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano convocó al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Adrián Massoni, y la canciller María Nela le «transmitió el rechazo enérgico a cada uno de los puntos mencionados en el comunicado» del país vecino.

También subrayó que Bolivia «no permitirá actos de injerencia e intromisión en asuntos internos» y «exigió el respeto a la soberanía y autodeterminación» de su pueblo conforme a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional.

