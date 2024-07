El descongelamiento de las tarifas eléctricas no ha dejado a nadie indiferente. Mientras parlamentarios se lanzaron contra el Gobierno para evitar esta alza, este anunció un proyecto de ley para aumentar el subsidio eléctrico, mientras la sociedad demanda que es el tiempo para postular es insuficiente y pocos los que pueden hacerlo.

En este contexto, los alcaldes de Providencia, Evelyn Matthei; de Puente Alto, Germán Codina; y de Calera de Tango, Hortensia Mora, anunciaron este martes un plan de asistencia municipal para los vecinos que requieran ayuda con su postulación.

La principal carta de Chile Vamos para la carrera presidencial calificó lo relacionado al alza de las tarifas eléctricas como una «sorpresa», asegurando que lo conversado anteriormente correspondía a montos «mucho menores, pero en la medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que el impacto va a ser muy grande en todo Chile».

En torno al subsidio indicó que «naturalmente nos alegramos, sin embargo, quedan demasiadas preguntas sin responder», haciendo referencia a que, en un comienzo, se hablo que beneficiaría a 1,5 millones de personas, lo que no corresponde al 40% más vulnerable. «Ahora se ha anunciado que serían 4,7 millones, pero eso no es el 60% más vulnerable», dijo haciendo un llamado a ampliar este beneficio a la clase media.

Así manifestó que la segunda preocupación es el plazo, al que calificó como «absolutamente insuficiente». «Nosotros calculábamos que con el 40% íbamos a atender alrededor de 11 mil personas, con este anuncio será más», dijo, agregando que durante los próximos 15 días estarán desplegados en la comuna entregando soporte.

Sin embargo, lo que generó un descargo de la alcaldesa fue lo relacionado al financiamiento. «Lo que no se sabe es de donde va a salir el dinero, si van a recortar o si nos seguiremos endeudando como país (…) Necesitamos volver a crecer porque eso genera empleo. El único empleo que crece en este momento pareciera ser el del Gobierno, esperemos que no sean puros pitutos y el informal, las personas que no tienen contrato de trabajo».

Finalmente reiteró que el plazo fijado para postular al subsidio -hasta mediados de mes- es «muy poco tiempo», e hizo un llamado a los parlamentarios a pedir más tiempo y al Gobierno a extenderlo.

/psg