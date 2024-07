“Me gustaría saber a qué vino el general Pino, porque él nos mostró una foto de los camarotes y la ropa. Nos mostró el recorrido de la marcha (…) yo estaba mirando y decía dónde está el general Pino, porque me vino a mentir, porque no es lo que está diciendo hoy el comandante en jefe del Ejército”.

De esta manera, la diputada Claudia Mix (Comunes) desató un tenso momento en la ya polémica sesión de la comisión que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, quien falleció en medio de una marcha extrema en Putre.

Luego de escuchar a la parlamentaria, el general Javier Iturriaga le respondió con todo y le pidió respeto.

“Para la diputada Mix, con todo respeto se lo digo, me parece muy mal que haya tratado de mentiroso al general Pino, cosa que le pediría que no lo vuelva a hacer. El general Pino jamás vino a mentir y la información que entregó, yo personalmente la había visado, así que me hago responsable”, aclaró.

“Lo que él entregó, fue lo que ya dijimos: él entregó la información que se tenía hasta el 10 de junio, y lo que se hemos conocido con posterioridad, es lo que nos ha permitido venir a exponer hoy a esta sesión”, agregó.

De paso, la autoridad del Ejército aprovechó la instancia para exponer su crítica sobre el pago que reciben los conscriptos.

“No sé si ustedes saben, pero un soldado conscripto, en Santiago, gana 110 mil pesos y, en Arica, aproximadamente 160 mil pesos. Me parece raro que el Estado fije un sueldo mínimo y no sea consecuente con el servicio militar, con soldados que le exige un servicio a la patria”, afirmó.

REVISA EL TENSO MOMENTO

General Iturriaga le para el carro a la diputada Claudia Mix ,,,,le pediría que no vuelva a tratar de mentiroso al General Pino . pic.twitter.com/izlFb4Xzvs — DANIEL🗽 (@Daniel399492892) July 2, 2024

/psg