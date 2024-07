Un día después de reconocer que “casi se queda dormido” en el debate contra Donald Trump el jueves pasado y atribuir el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía, las dudas sobre si el presidente estadounidense Joe Biden seguirá en carrera por la reelección no hacen más que crecer. Ello, luego que este miércoles el diario The New York Times asegurara que el mandatario demócrata reconoció ante un aliado clave que tal vez “no pueda salvar su candidatura” si no es capaz de convencer al electorado en los próximos días de que está preparado para el puesto.

Según el periódico, Biden reconoció a un aliado cercano, bajo condición de anonimato, que “está sopesando si seguir en la carrera”.

La fuente anónima enfatizó que Biden “todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección”, pero admite que el presidente estadounidense entiende de la importancia de que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien. “Él sabe que si tiene dos actos más como ese, estaremos en un lugar diferente”, señaló el aliado anónimo al diario neoyorquino.

Tras esta información, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, desmintió la noticia. “Esa afirmación es absolutamente falsa. Si The New York Times nos hubiera concedido más de siete minutos para comentar, se lo habríamos dicho”, señaló el portavoz en la red social X.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024