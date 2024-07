Un día después de reconocer que “casi se queda dormido” en el debate contra Donald Trump el jueves pasado y atribuir el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía, las dudas sobre si el presidente estadounidense Joe Biden seguirá en carrera por la reelección no hacen más que crecer. Ello, luego que este miércoles el diario The New York Times asegurara que el mandatario demócrata reconoció ante un aliado clave que tal vez “no pueda salvar su candidatura” si no es capaz de convencer al electorado en los próximos días de que está preparado para el puesto.

Según el periódico, Biden reconoció a un aliado cercano, bajo condición de anonimato, que “está sopesando si seguir en la carrera”. Si bien la fuente enfatizó que el demócrata “todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección”, admitió que el presidente estadounidense entiende de la importancia de que sus próximas apariciones en televisión y en actos públicos tienen que ir bien. “Él sabe que si tiene dos actos más como ese, estaremos en un lugar diferente”, señaló el aliado anónimo al diario neoyorquino.

Tras esta información, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, desmintió la noticia. “Esa afirmación es absolutamente falsa. Si The New York Times nos hubiera concedido más de siete minutos para comentar, se lo habríamos dicho”, señaló el portavoz en la red social X.

That claim is absolutely false. If the New York Times had provided us with more than 7 minutes to comment we would have told them so. https://t.co/SRTYIVTy7v — Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024

Tras las palabras de Bates, fuentes de la campaña reafirmaron que es “falso” que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura. Las mismas fuentes señalaron que el presidente va a continuar su camino hacia la reelección y que cree firmemente en la victoria ante Donald Trump.

Sin embargo, CNN informó más tarde de una conversación similar que Biden sostuvo el martes con un aliado anónimo, donde también reconoció en privado que los próximos días son fundamentales para poder salvar su candidatura a la reelección presidencial.

Según esta fuente, Biden dejó en claro en esa conversación que comprende lo que lo impulsaría a aceptar que “simplemente no está funcionando”. “Él ve el momento. Tiene los ojos claros”, señaló.

No hay ambigüedad para el presidente sobre qué serie de eventos en las próximas semanas lo llevarían finalmente a reconocer que su intento de enmendar el desastroso debate de la semana pasada en CNN no está funcionando. Sería un escenario en el que “las encuestas están cayendo en picada, la recaudación de fondos se está agotando y las entrevistas van mal”, dijo la fuente. “Él no es ajeno”.

Ante la insistencia en estas versiones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que Biden “en absoluto” está considerando dimitir. “Él entiende que es justo que la gente haga esa pregunta”, dijo la portavoz, añadiendo que vio al presidente caminando por el ala oeste antes de salir al atril para la conferencia de prensa, y que “se ve genial”.

De hecho, Biden declaró enfáticamente a su equipo que sigue en carrera y que “nadie me está echando”, según una fuente familiarizada con el llamado que el mandatario hizo a su equipo de campaña. “Permítanme decir esto lo más claramente posible y de la manera más simple y directa posible: Estoy corriendo. Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está echando. No me estoy yendo. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar porque cuando los demócratas se unen, siempre ganamos”, habría dicho Biden, según la fuente.

La Casa Blanca reveló que Biden sostuvo varias reuniones durante la mañana del miércoles con el objetivo de contrarrestar las críticas que circulan contra él desde el debate del 27 de junio ante Trump. Durante la jornada, el presidente tenía programado reunirse en la Casa Blanca con gobernadores demócratas a puerta cerrada para tratar de despejar las dudas. Algunos gobernadores asistirían virtualmente.

Previamente, Biden conversó con el representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el martes, y con el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, el miércoles, dijo un funcionario de la Casa Blanca. También habló el miércoles con el demócrata de la Cámara de Representantes Jim Clyburn, cuya oficina dijo después que tuvieron una larga conversación privada.

Biden sostendrá una entrevista el viernes con George Stephanopoulos, de ABC News, y también actos de campaña en Pennsylvania y Wisconsin, dos de los estados clave para definir al ganador de las elecciones del 5 de noviembre.

Además, la próxima semana dará una conferencia de prensa con motivo de la cumbre de la OTAN en Washington. Según el diario El País, estos eventos servirán para medir si, además de leer un texto en las pantallas, Biden es capaz de hilar un discurso coherente sin perderse.

Pero Clyburn, quien jugó un papel decisivo en la victoria de Biden en 2020, dijo a CNN el miércoles que el partido debería celebrar una “miniprimaria” si el mandatario da un paso al costado, siendo el primer miembro de alto rango del partido en hablar públicamente sobre cómo, exactamente, funcionaría reemplazar a Biden como candidato, destacó Reuters.

El “futuro del partido”

El legislador, quien dijo el martes que respaldaría a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial si Biden se retira, agregó: “Si ella fuera la nominada, necesitamos tener un compañero de fórmula y un compañero de fórmula fuerte. Y entonces, todo esto nos daría la oportunidad, no sólo de medir quién sería bueno para estar en la cima del ticket, sino también quién sería mejor en el segundo lugar”.

Y es que, al parecer, la figura de Kamala Harris parece estar cobrando fuerza como opción si Biden se baja de la carrera presidencial, según dijeron a Reuters siete fuentes de alto nivel de la campaña de Biden, la Casa Blanca y el Comité Nacional Demócrata con conocimiento de las discusiones actuales sobre el tema.

Si fuera nombrada candidata del partido, Harris, de 59 años, se haría cargo del dinero recaudado por la campaña de Biden y heredaría la infraestructura de la campaña, señalaron las fuentes. También tiene el mayor reconocimiento de nombre entre todas las alternativas y los índices más altos en las encuestas entre los demócratas que podrían ser considerados seriamente como candidatos, agregaron.

En una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes, Harris estaba detrás de Trump por un punto porcentual, 42% contra 43%, una diferencia que estaba dentro del margen de error de 3,5 puntos porcentuales de la encuesta, un resultado estadísticamente tan fuerte como el de Biden.

Pero los asistentes de Harris descartaron cualquier conversación sobre una candidatura demócrata que no incluya tanto a Biden como a Harris. “La vicepresidenta Harris espera cumplir un segundo mandato con el presidente Joe Biden”, destacó un comunicado de su oficina.

Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este miércoles que Harris es el “futuro del partido”. En tanto, la propia vicepresidenta, según una fuente citada por CNN, aseguró: “No daremos marcha atrás. Seguiremos el ejemplo de nuestro presidente. Lucharemos y ganaremos”.

El martes, el diario The Wall Street Journal destacó que, “a pesar de sus propias debilidades políticas”, Harris era “el reemplazo más probable” de Biden. “Mientras algunos demócratas consideran una variedad de gobernadores o legisladores que podrían asumir el cargo de nominados, la alternativa más probable a la fórmula actual sigue siendo una encabezada por Harris”, apuntó.

“Si Biden saliera de la carrera antes de la nominación, Harris tendría algunas ventajas en el campo de los demócratas que son vistos como contendientes, que incluye nombres como el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, el gobernador de Maryland, Wes Moore, y los senadores Raphael Warnock, de Georgia, y Amy Klobuchar, de Minnesota”, agregó el periódico.

Qué dicen las encuestas

Mientras crece el debate sobre si Biden seguirá en carrera, una nueva encuesta de Reuters/Ipsos puso en entredicho los cuestionamientos al presidente, tras mostrar que este igualó a su rival republicano, Donald Trump, esta semana en la carrera para ganar las elecciones de noviembre. Según Reuters, “se trata de una señal de que la contienda sigue reñida incluso después de una actuación ampliamente criticada del demócrata en el debate”.

Biden y Trump obtuvieron cada uno un 40% de apoyo entre los votantes registrados en la encuesta de dos días que concluyó el martes. Un sondeo anterior de Reuters/Ipsos realizado el 11 y 12 de junio mostró a Trump con una ventaja marginal de 2 puntos porcentuales, 41% a 39%.

Sin embargo, el mismo sondeo mostró que uno de cada tres demócratas (32%) cree que Biden debería poner fin a su candidatura a la reelección tras el debate de la semana pasada.

Entre los nombres de los principales demócratas presentados a los encuestados, sólo Michelle Obama, esposa del expresidente demócrata Barack Obama, superó a Biden y aventajó a Trump – 50% a 39%- en un enfrentamiento hipotético. Michelle Obama, autora de las memorias más vendidas de 2018 “Becoming”, ha dicho repetidamente que no tiene intención de postularse para la presidencia.

En cambio, otra encuesta publicada este miércoles, esta vez por The New York Times y Siena College, muestra que la ventaja de Trump en la carrera presidencial de 2024 se ha ampliado después de la “torpe actuación” del presidente Biden en el debate de la semana pasada.

Trump ahora aventaja a Biden por 49% contra 43% entre los votantes probables a nivel nacional, un giro de tres puntos hacia el republicano con respecto a apenas una semana antes, previo al debate. Es la ventaja más grande que el republicano ha registrado en una encuesta del Times/Siena desde 2015, apunta el periódico. Trump lidera aún más entre los votantes registrados, 49% contra 41%.

En general, el 74% de los votantes considera a Biden demasiado mayor para el puesto, cinco puntos porcentuales más desde el debate. Las preocupaciones sobre la edad del mandatario se han disparado ocho puntos porcentuales entre los demócratas en la semana posterior al enfrentamiento televisivo con Trump, hasta el 59%. La proporción de votantes independientes que comparte esa preocupación aumentó al 79%, casi igualando la opinión republicana sobre el presidente.

Asimismo, entre todos los votantes registrados, el 60% dice que debería haber un candidato demócrata diferente a Biden, cifra que era el 64% antes del debate del jueves.

En la misma línea, una nueva encuesta de The Wall Street Journal mostró que Trump ha abierto una ventaja de seis puntos sobre Biden entre los votantes a nivel nacional, y el 80% dice que el presidente es demasiado mayor para postularse para un segundo mandato.

La ventaja de Trump sobre Biden en un enfrentamiento de dos personas, de 48% contra 42%, es la más amplia en las encuestas del Journal que datan de finales de 2021 y se compara con una ventaja de dos puntos en febrero, apuntó el periódico, que destacó: “La nueva encuesta contiene una serie de señales de que la posición política de Biden se ha debilitado, al mismo tiempo que un pequeño pero creciente número de demócratas piden que se retire como candidato del partido”.

/psg