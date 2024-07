La encuesta Black & White entregó los resultados del nuevo reporte semanal, donde abordó dos de los debates que se instalaron esta semana. Por un lado, el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, y por otro, la aprobación en Cámara de Diputados para que las elecciones se realicen en dos días, pero donde se rechazaron las sanciones referidas al voto obligatorio.

Esto último complicó al Ejecutivo, desde donde señalan que se recurrirá al veto en caso de que este elemento no sea incluido. «Todavía no se ha terminado la tramitación de ese proyecto y ese proyecto se va a aprobar con multa», dijo el jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá.

En tanto, respecto al alza del sueldo mínimo, que comenzó a regir desde el 1 de julio, algunas voces ya comenzaron a vaticinar efectos negativos en el empleo, especialmente en el mundo de la pequeña y mediana empresa (pyme).

Esta semana, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, dijo que del casi del millón de chilenos que gana el salario mínimo, «cerca de 900 mil trabaja en una pyme, donde las ventas han caído más del 30%. Sumado a alza de tarifas eléctricas y deudas, veremos despidos y quiebras en pequeñas empresas».

En la misma línea, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, sostuvo que el alza del salario mínimo no es positiva «en una situación como ésta en el mercado laboral. Son malas noticias». No obstante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que no basta con mirar la tasa de ocupación porque ha habido un cambio estructural en el mercado del trabajo.

Sobre los resultados de la encuesta, Paola Assael, de Black & White, comentó que «estaca la conciencia de los trade off de la economía, ya que la mayoría piensa que un aumento del salario mínimo dificulta aumentar el empleo en Chile».

Asimismo, comentó que «haber adelantado el aumento del salario mínimo a 500 mil pesos ahora, en vez de al final del periodo del Presidente Boric, es considerado una medida populista por la mitad de los ciudadanos».

Respecto al proyecto de ley de votaciones, «se observa un apoyo mayoritario al voto obligatorio, y se interpreta como un voto voluntario disfrazada la eliminación de las sanciones a los que no votan. La mayoría quiere mantener los días de votación como feriados irrenunciables», añadió Assael.

«Una vez más se observa una preocupación de los ciudadanos por los recursos fiscales, ya que la mayoría está de acuerdo con disminuir el reembolso por voto obtenido», sostuvo.

Sueldo mínimo

La encuesta mostró que la mayoría de los consultados (95%) sí está enterado/a de la reciente alza del suelo mínimo a $500.000, a partir del 1 de julio 2024.

En tanto, la mayoría relativa (48%) considera que el aumento del sueldo mínimo dificulta aumentar el empleo en Chile. La proporción aumenta a medida que se incrementa la edad.

Hay un virtual empate entre quienes consideran que el adelanto del aumento del sueldo mínimo es una medida que se justifica (51%) y quienes considera que es una medida populista (49%).

También hay un virtual empate entre quienes están de acuerdo la decisión de legislar, aprobar e implementar el aumento de sueldo mínimo en un momento de baja tasa de ocupación laboral es imprudente (49%) y quienes están en desacuerdo con que es imprudente (51%).

Hay un virtual empate entre quienes le creen más al análisis de David Bravo (51%) y quienes le creen más al análisis de Mario Marcel (49%).

Proyecto de ley por votaciones

Respecto a la tramitación del proyecto de ley para que el voto de las elecciones municipales y de gobernadores sea en dos días, la mayoría (69%) sí está enterado/a de la reciente aprobación del proyecto de ley que propone una doble jornada.

La encuentra muestra también que la mayoría está de acuerdo con la reducción del monto de reembolso por voto obtenido (90%), y con permitir propaganda electoral a través de medio digitales o canales concesionarios de televisión (58%).

Asimismo, la mayoría está en desacuerdo con que los días de votación dejen de ser feriados irrenunciables (61%), con eliminar las sanciones asociadas al voto obligatorio (62%) y con una doble jornada electoral (65%).

Por último, se observa que la mayoría (65%) está de acuerdo con que quitar las sanciones asociadas al no votar en una votación obligatoria genera un «voto voluntario disfrazado».

Evaluación al Gobierno

En cuanto a la evaluación el Gobierno, la encuesta muestra que un 31% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric lo está conduciendo, mientras que la proporción de los que lo aprueban aumentó en 2 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.

El sondeo refleja que el principal problema que enfrenta Chile actualmente continúa siendo la inseguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 70% de las personas que lo mencionan en primer y segundo lugar.

En tanto, menciones a la economía, inflación, desempleo y crecimiento se solidifican como el segundo problema más importante que enfrenta Chile, con un 36% de personas que lo mencionan en primer o segundo lugar.

Además, un 27% aprueba la forma en que el Presidente Gabriel Boric está enfrentando la delincuencia, percepción que aumentó 3 puntos porcentuales respecto a la semana pasada.

Revisa la encuesta completa aquí

/psg