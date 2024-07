El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las presidenciales de noviembre Donald Trump se burló este jueves de los lapsus del actual mandatario, Joe Biden, en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington en la que llamó a Volodímir Zelenski «Putin» y a la vicepresidenta Kamala Harris, «vicepresidenta Trump».

En una serie de publicaciones en la red social Truth, Trump usó trozos de las declaraciones de Biden a la prensa para ironizar sobre el mandatario.

«Qué gran trabajo, Joe», escribió el republicano junto a un clip que muestra uno de los lapsus del presidente en la conferencia, donde confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con Trump.

«El corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump», escribió el político y se refirió a las declaraciones de Biden como una «rueda de prensa de hombrecito».

La de hoy fue la primera vez que Biden toma preguntas de la prensa en solitario desde noviembre del año pasado y se da justo en medio de crecientes presiones para que abandone la candidatura demócrata, tras su desastroso desempeño en el primer debate presidencial contra Trump a finales de junio.

Biden es el presidente que menos conferencias de prensa ha dado desde Ronald Reagan, con solo 55.

Su predecesor, Trump, dio 202 y el ex presidente Barack Obama, 275, según un conteo del diario The New York Times.

El demócrata, de 81 años, desestimó las preguntas de los periodistas en alusión a las preocupaciones por parte de legisladores y figuras importantes del partido demócrata sobre su capacidad para ganar las elecciones y dirigir el país por cuatro años más.

Biden insistió en que es la persona más apta para vencer a Trump y recalcó que está en «buena forma».

Al ser preguntado sobre cómo rebatir las burlas de Trump, Biden indicó: «escúchenlo».

/psg