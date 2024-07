Ipsos, empresa de investigación de mercados y opinión pública, divulgó su informe N°30 “Claves Ipsos”, correspondiente al mes de junio, que encuestó a 800 personas con el fin de identificar las principales opiniones y comportamientos de las y los ciudadanos respecto de temas de interés para el país. En esta edición, se abordaron las actitudes y preferencias respecto de las elecciones en Chile, el voto electrónico y la preferencia del formato de votación para las próximas elecciones municipales.

Valoración y confianza en las elecciones en Chile

El estudio reveló que 8 de cada 10 personas en Chile tienen un alto compromiso con las elecciones, y creen en la importancia de votar: 80% cree que su voto puede hacer la diferencia, 78% considera que es su deber votar en cada elección, aunque no sea obligatorio, 79% indica que decide su voto previamente y no los últimos días. Y 69% indica seguir noticias, informarse y ver debates.

Sin embargo, las personas jóvenes se informan menos sobre las elecciones (56%), deciden su voto más cerca de la fecha límite (70%) y están menos convencidos de que su voto puede hacer una diferencia (71%).

Además, la encuesta reveló que existe mucha confianza en los procesos eleccionarios en Chile (70%). Lo que incluye confianza en el trabajo de vocales y las personas encargadas de las mesas de votación (75%), confianza en los resultados (67%) y confianza en el trabajo del Servicio Electoral SERVEL (65%).

Y al comparar con otras instituciones que cumplen un rol similar en otros países de Latinoamérica, 44% consideró que el SERVEL funciona mejor, 33% igual y sólo 9% señaló que lo hace peor.

“Es una muy buena noticia que la mayoría de las personas en Chile confíen en los procesos eleccionarios. Las elecciones libres y universales son la base de la democracia. Y en aquellos lugares donde hemos observado debilitamiento de la democracia, uno de los primeros síntomas es cuestionar la veracidad y transparencia de los procesos eleccionarios y la legitimidad de los resultados. Gran parte de esa confianza se sustenta en el buen funcionamiento del SERVEL, cuyo rol debe ser cuidado dada su centralidad para promover confianza en la ciudadanía”, comentó Alejandra Ojeda, directora de estudios públicos de Ipsos Chile.

Preferencias para la ejecución de procesos eleccionarios

Se consultaron diversos aspectos relacionados con la ejecución de las elecciones y los resultados indicaron que, en materia de inscripción, 72% prefiere la inscripción automática y 26% la inscripción voluntaria. Pero, en relación con la obligatoriedad del voto, las opiniones están más divididas: 57% prefiere voto obligatorio y 41% voto voluntario.

Respecto del lápiz a ocupar, 88% prefiere votar con lápiz azul pasta y 9% lápiz grafito. Independientemente del tipo de lápiz, 51% prefiere llevar su propio lápiz y 47% recibirlo en la mesa y luego devolverlo.

Y sobre la edad mínima para votar, la que cada cierto tiempo resulta un tema de discusión, 80% cree que 18 años debe ser la edad mínima mientras que 20% se abre la posibilidad de edades inferiores. Las personas que más se abren a la posibilidad de reducir la edad para votar son los hombres (24%), quienes residen en la Región Metropolitana (23%) y las personas de izquierda (30%).

Voto electrónico

Frente a la posibilidad del uso del voto electrónico en Chile, 72% se mostró a favor de la implementación de esta tecnología eleccionaria. Sin embargo, este apoyo disminuye entre jóvenes (64%), residentes de la Región Metropolitana (68%) y personas de derecha (64%).

Sólo un 24% se opone al voto electrónico y sus principales motivos para hacerlo corresponden a que podría ser un sistema vulnerable y propenso al fraude (72%), que Chile aún no está preparado por falta de educación cívica (36%), y por la falta de desarrollo tecnológico que asegure su buen funcionamiento (32%).

Y en el caso hipotético de implementarse, 87% de las personas consultadas estarían dispuestas a usarlo. Pero, 35% indica que primero esperaría a ver su desempeño en algunas elecciones.

“Todo indica que deberemos enfrentar la discusión del voto electrónico en un futuro no tan lejano. Las personas están preparadas e interesadas. Hay disposición al uso y la desconfianza es menor, aun cuando no se ha hecho promoción o campañas para promover sus virtudes. El punto ahora está en preguntarse sobre la tecnología y la forma de asegurar su correcto funcionamiento. Porque el día que se implemente no podrá tener una partida en falso o con problemas sin causar daño a la confianza en los procesos eleccionarios”, afirmó Ojeda.

Elecciones Municipales 2024: ¿Uno o dos días de votación?

El domingo 27 de octubre de 2024 se realizarán elecciones municipales, donde habrá cuatro votaciones para elegir a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. Ante esto se ha presentado un proyecto de ley para que las elecciones se hagan en dos días y no en sólo uno.

Al consultar sobre las preferencias, el estudio indicó que 51% está a favor de votar en dos días, mientras que el 43% está en contra.

El grupo en contra de votar en dos días indicó no estar a favor de esta medida debido al gasto que significaría para el país y las pérdidas para el comercio (55%), porque se abre la posibilidad de fraude (51%) y porque dos días producirá desorden en los trabajos por los permisos para asistir a votar (44%).

Lea la encuesta aquí

