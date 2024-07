Luego que el gobierno anunciara que enviará un veto para reponer las multas a los ciudadanos que no sufraguen en la elección de octubre, excluyendo de este pago a los extranjeros avecindados en Chile, la tensión entre el gobierno y la oposición ha aumentado.

Esto, porque si bien es una elección de voto obligatorio, sin una multa de por medio será una elección voluntaria para los extranjeros. A juicio de la oposición, esto es un traje a medida de las aspiraciones del oficialismo.

El tema fue analizado en una nueva edición del podcast Política para Adultos por el ex diputado y analista, Pepe Auth, y el ex ministro y actual candidato a alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

A juicio de Auth, «el Congreso tiene que establecer una sanción y espero que lo hagan (…). El Congreso y el gobierno están desafiados por el cumplimiento de un mandato constitucional y no cumplir ese mandato es notable abandono de deberes. No pueden no aprobar una ley que establezca sanciones, porque se los mandató la Constitución».

«El debate sobre si hay una distinción entre ciudadanos y electores es un debate que pudo haber sido legítimo, pero creo que está hecho completamente a destiempo. Tú no puedes a última hora darte cuenta de que tienes que establecer una diferenciación«, sostuvo, agregando que «se visualiza de manera demasiado obscena el interés electoral«.

Bellolio: “El gobierno debería enviar un veto que reponga la multa de verdad, de lo contrario es inconstitucional”

Por su parte, el ex titular de la Segegob señaló que «es francamente inaceptable que a 14 días de que se inscriban las candidaturas, todavía no tengamos las reglas claras en una cosa tan esencial como esta: el padrón electoral».

«El interés por parte de la izquierda en este caso no es de mejorar la legislación referida a elecciones, sino que cambiar los incentivos en el padrón electoral para beneficiarse, para que las reglas sean ad hoc para sacar un par de votitos más», sostuvo.

Agregó que «el escándalo máximo es pretender sacar por secretaría a los votantes extranjeros que han arrancado de una dictadura, que una parte del gobierno apoya, para salvar la elección de Irací Hassler. Eso ya sí que es completamente escandaloso«, en referencia a los venezolanos habilitados para votar en la comuna de Santiago.

A juicio de Bellolio, en el plebiscito de 2022 la izquierda «se dio cuenta que la distancia era tan grande entre ellos y el pueblo que hoy día le tienen pánico al pueblo. No quieren que vote. Están haciendo de manera desesperada todo lo posible para que vote la menor cantidad de personas que ayer dijeron representar».

Sobre lo que debe hacer el gobierno en los siguientes días para abordar el tema, el candidato a alcalde dijo que «debería enviar un veto que reponga la multa de verdad, de lo contrario es inconstitucional. Y que no haga la diferenciación absurda entre ‘ciudadano’ y ‘elector’» .

«Si el gobierno no envía un veto manteniendo las reglas del juego en lo más básico, se quiebran las confianzas en el resto de las tramitaciones de los años que le quedan al gobierno. Porque si alguien está dispuesto a cambiar las reglas del juego democrático para beneficiarse en la elección, significa que está dispuesto a cualquier cosa», concluyó.

Pepe Auth: “Esto le pone casi como obligación el retiro a Joe Biden”

Otro de los temas abordados en el podcast fue el atentado que sufrió el sábado el ex Presidente y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump.

«Esto le pone casi como obligación el retiro a Joe Biden, porque es la única manera de generar otro acontecimiento que vaya en la dirección opuesta a este. (…) Pero creo yo que nunca hay que dar por resuelta una elección en EEUU», dijo Auth.

«Biden es un buen tipo, y reacciona como tal, pero es tanto el contraste con esa figura casi de afiche. Alguien que apenas le resiste la vida como Biden, versus alguien que resiste un atentado sangriento como Trump… francamente es un golpe letal. Si no abandona, está condenado a perder«, agregó.

Para Bellolio, en tanto, «es evidente que, o cambian a Biden o no hay ninguna duda que Trump va a ser el próximo Presidente».

«Con esto queda muy fortalecido Trump. La suerte está relativamente echada salvo que ocurra otra catástrofe», señaló.

Original de El Líbero

