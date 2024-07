Checho Hirane reaccionó al comentario de Nicolás Copano, quien tildó al fallecido actor comediante Claudio Reyes, como una “basura humana”.

Recordemos que en el podcast Turno, Copano abrió el programa comentando la muerte de Reyes, afirmando que una de las cosas que no pudo hacer en su vida es ser “amigo” del actor que interpretó a Charly Badulaque, quien murió la noche del sábado, a causa de una enfermedad cardiaca.

“Entre las cosas que no logre, no logré ser amigo de Claudio Reyes, se murió…”, comentó riéndose Copano.

Ante eso, su compañera le consulta si quería ser amigo del fallecido artista.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona”, añadió duramente el comunicador.

“PASAN TODO LÍMITE”

En el programa Sin Filtros, Checho Hirane se refirió a los dichos de Copano, y aprovechó también de repasar al hermano de Nicolás, Fabrizio, con quien mantiene una tensa relación desde hace años.

“Yo no recuerdo en la historia de las comunicaciones, y llevo más de 50 años, jamás me he alegrado de la muerte de un adversario político, yo creo que eso tiene que ver con un tema de humanidad”, partió Hirane. “Y lo que hacen los hermanos Copano, que son los humoristas preferidos presidenciales, porque son los preferidos del Presidente Boric, yo creo que pasan todo límite”, agregó.

“Yo he sido víctima de su funa, me han matado varias veces en programas de televisión, usan un tipo de humor que pareciera ser que la gran mayoría no lo entiende, porque los han funado en las redes sociales”, aseveró.

“Para mí esos dos hermanos son realmente indeseables, he tenido varios encuentros con ellos, y ya no quiero seguir peleando, pero sus dichos me demuestran cuál es la calidad humana de esa gente”, cerró.

