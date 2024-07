El pasado domingo, Argentina se convirtió en el campeón de la Coma América 2024, tras vencer a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. En dicha instancia, los hinchas trasandinos celebraron la victoria del albiceleste con justa razón, entre ellos, Yamila Reyna.

La presentadora de TV no pudo ocultar su felicidad, compartiendo su alegría en las redes sociales. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de gran alegría se convirtió rápidamente en una fuente de angustia para Reyna, quien fue objeto de una “ola de agresiones” en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Reyna compartió su frustración y dolor ante los mensajes de odio que recibió. “Es insólito que se agreda con tanta violencia por algo tan simple como un juego de fútbol”, escribió la comediante. “Podes estar o no de acuerdo, pero no atacar porque sí, y menos cuando yo no he atacado absolutamente a nadie. Emanen amor y si no te gusta sigue de largo”, sostuvo.

Enseguida Reyna quiso ahondar sobre lo ocurrido: “Festejé que Argentina había ganado la Copa y la verdad es que recibí una ola de agresión, de ataques gratuitos, que no logro entender el porqué”, cuestionó. La comediante reveló el calibre de algunos de los mensajes que le llegaron, incluyendo comentarios xenófobos y despectivos como “ándate a tu país” y “somos los que te damos de comer”.

“Me parece súper triste”

Lo que más le dolió a Reyna fue la injusticia de las acusaciones. “Yo no he hecho nada malo. No tengo la culpa de que ayer se haya ganado una copa, una que se jugó contra Colombia, no contra Chile, como para que me empiecen a agredir diciéndome esas cosas”, lamentó.

“Simplemente he festejado la alegría de haber ganado una copa, de Argentina, que es donde yo nací (…) Me parece súper triste que emanen esa energía y que sus hijos vean el nivel de agresividad que pueden emanar hacia alguien, simplemente porque te molesta que haya ganado”, agregó la comunicadora.

Finalmente, Reyna hizo un contundente llamado al respeto. “Dejen de repartir odio y menos hacia mí, porque yo lo que he hecho siempre en este país es tirar buena onda, regalar sonrisas y me parece que ni yo ni nadie nos merecemos que nos agredan gratuitamente. Estamos en una época de mucha violencia como para seguir alimentándola”, concluyó.

Revisas sus dichos aquí: