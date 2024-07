Este jueves, el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para construir una nueva cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana, la cual busca albergar a los delincuentes más peligrosos del crimen organizado.

Pese a que los detalles del proyecto aún no se han dado a conocer, desde el Gobierno han adelantado algunas de las características con la que contará este recinto penitenciario.

El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, detalló en CNN Chile que «esperamos construir una cárcel de alrededor de 400/500 personas, de máxima seguridad».

«El régimen de máxima es fundamental para efectivamente separar y que no tengan contacto con el exterior y por ende, no sigan operando las bandas de crimen organizado y en particular sus líderes en la cárcel», aseveró.

Respecto a las características del recinto, expuso que «la cárcel de máxima seguridad va a ser con celdas individuales, que van a estar monitorizadas las 24 horas del día y eso significa que tienen una cámara en su interior, que uno puede observar qué están haciendo estos líderes de las bandas criminales».

El ministro subrogante señaló que también contará «con un régimen penitenciario muy estricto, que tienen pocas horas de patio. En esa hora de patio no tienen contacto con otros internos«.

