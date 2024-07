Varios rostros famosos se apresuraron a rendir homenaje al presidente estadounidense Joe Biden después de que anunciara que no continuaría en carrera por la reelección y entregara su apoyo a su vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.

Hollywood ha sido durante mucho tiempo una fuerte base de apoyo y dinero para el Partido Demócrata, pero en las últimas semanas los donantes se alejaron de Biden después de su cuestionado desempeño en el debate presidencial con Donald Trump. De hecho, fue tal la magnitud del retiro de apoyo al mandatario, que algunas celebridades lo catalogaron como el “embargo” de donaciones políticas o “dembargo”, por parte de los patrocinadores de la meca del cine.

Pero con su paso al costado este domingo y con Harris como la nueva opción demócrata, el “embargo” dio marcha atrás. Una de las celebridades que ocupó este término fue el productor de “Lost”, Damon Lindelof, quien dijo a través de su cuenta de Instagram que sintió “un profundo alivio, gratitud… y luego, por primera vez, una EMOCIÓN genuina por las próximas elecciones” después de que Biden diera un paso al costado. “Basta con decir que el embargo se ha levantado. Y aquí estamos. ¡VAMOS!”, añadió Lindelof. No obstante, no ha expresado su apoyo por Harris ni por otro demócrata en particular.

Harris tiene un historial “confiable y probado”, según la actriz Jamie Lee Curtis, quien agregó que la vicepresidenta ha sido una “feroz defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color y su mensaje es de esperanza y unidad para Estados Unidos en un momento de gran división nacional”.

“¡Hagamos historia!”, publicó, en tanto, la comediante Kathy Griffin en X, mientras que la cantante Katy Perry compartió un video en Instagram donde canta “Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él”, una referencia a su último sencillo.

El actor de Star Trek, George Takei, dijo que el posible enfrentamiento electoral ahora será “fiscal contra delincuente”, haciendo referencia a la carrera anterior de Harris como fiscal en California y a los casos judiciales que complican a Donald Trump.

Por su parte, el cantante John Legend afirmó que estaba “agradecido por la gracia y el patriotismo” que Biden había demostrado al hacerse a un lado, y expresó su apoyo a Harris señalando que “ella está lista para esta pelea y estoy emocionado de ayudarla en todo lo que pueda”.

Charli XCX asiste a los Premios Billboard Mujeres en la Música en Inglewood, California, el 6 de marzo de 2024. Foto: Reuters

La vicepresidenta también fue respaldada por la cantante inglesa Charli XCX, quien publicó en X: “Kamala ES una mocosa”, en referencia a su último álbum “Brat”, que se ha convertido en tendencia en las redes sociales y ha alcanzado récords en las plataformas de streaming, con seguidores tuiteando memes de vídeos de Harris remezclada con la música de Charli XCX.