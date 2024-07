Antes de ser vicepresidenta, Kamala Harris -que se ha convertido en a principal abanderada demócrata de cara a las elecciones de 2024 después de que el presidente Joe Biden pusiera fin a su intento de reelección y la respaldara el domingo- ostenta una larga trayectoria en cargos públicos, desde fiscal de distrito de San Francisco, en 2003, hasta fiscal general del estado de California en 2011, senadora de California en 2017 y luego vicepresidenta.

En este tiempo ha dado luces sobre cuáles son sus definiciones en distintos temas que ocupan la agenda en Estados Unidos.

Aborto

La postura política más conocida de Harris es que las personas deben tener acceso a servicios de aborto. Los demócratas esperan que Harris, si es la candidata, tenga el género a su favor entre los votantes demócratas, en particular desde que la Corte Suprema revocara en 2022 Roe versus Wade (histórica decisión sobre el derecho al aborto. La Alta Corte dictaminó que las personas ya no tienen un derecho constitucional al aborto) con tres jueces designados por Trump, quien se jactó este año: » Rompimos Roe vs. Wade“.

A partir de finales de 2023, Harris se ha embarcado en una gira nacional para destacar las amenazas a los derechos reproductivos que plantea una segunda administración Trump, un tema que Biden, que es católico, ha sido criticado por eludir. Biden ha defendido el caso Roe vs. Wade, pero ha dicho que “no es partidario del aborto”.

“Como mujer en la lista, primera vicepresidenta y mujer de color, y luego, en segundo lugar, como fiscal general, es más fuerte cuando su perfil es luchar y procesar el caso. A la gente le gusta mucho en ese modo”, dijo a The Guardian Celinda Lake, estratega del Partido Demócrata y encuestadora líder en la campaña de Biden de 2020. “Se siente muy cómoda diciendo la palabra ‘aborto’. Se siente muy cómoda inclinándose y hablando de las repercusiones”.

Harris ha brillado, desde la perspectiva de la base demócrata, al defender con fuerza y sin complejos el derecho al aborto como un derecho reproductivo, y al enmarcar los intentos de los republicanos de limitar el aborto como un ataque a las libertades de los estadounidenses.

“Esta es una lucha por la libertad: la libertad fundamental de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y no dejar que el gobierno les diga lo que deben hacer”, dijo en un evento en Florida a comienzos de año.

Inmigración

Trump intentará mostrar a los votantes indecisos que su probable nueva rival tiene su huella en dos cuestiones con las que cuenta para la victoria en noviembre: la inmigración informó Reuters. La campaña de Trump ya está presentando a Harris como la “copiloto” de las políticas de la administración que, según dice, están detrás de ambas fuentes de descontento de los votantes. Anticipando esto, indicó The Guardian, la campaña de Trump lleva semanas preparándose y ha señalado que la vinculará lo más estrechamente posible a la política de inmigración de Biden, que según los republicanos es responsable del marcado aumento del número de personas que cruzan ilegalmente la frontera sur con México.

Como vicepresidenta, Harris se encargó de abordar las causas profundas de la migración desde los países del Triángulo Norte, no la política fronteriza, como los republicanos han afirmado durante mucho tiempo. En ese papel, Harris anunció 950 millones de dólares en 2023 para abordar las causas de la inmigración a América del Norte desde América Latina.

En febrero de este año, Harris dijo que el sistema migratorio de Estados Unidos estaba “roto“, y le dijo al Spectrum News de Nueva York: “Sabemos, y creo que mucha gente lo sabe desde hace mucho tiempo, que nuestro sistema migratorio está roto y necesita ser reparado”.

Harris habló después de que Trump rechazara un proyecto de ley bipartidista que cerraría la frontera si la inmigración alcanzaba un umbral, según informa el New York Times. Como senadora, Harris fue una firme defensora de la ampliación de las vías laborales y legales para los Dreamers, personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.

Según The Washington Post, al principio de su presidencia, Biden le pidió a Harris que intentara abordar los problemas de raíz de la migración en la frontera, centrándose en los países de América Central y del Sur.

“No vengan. Los van a rechazar”, les dijo Harris a los posibles migrantes que se dirigían a la frontera entre Estados Unidos y México durante un viaje a América Latina en junio de 2021.

Los demócratas fronterizos la criticaron por no haber visitado la frontera antes, y hasta hace poco, los cruces de migrantes habían alcanzado niveles récord durante el gobierno de Biden, aunque los funcionarios de la administración han enfatizado que su competencia eran esas causas subyacentes, no qué hacer con las personas una vez que llegaban a Estados Unidos.

Economía

La campaña de Trump también se centrará en la economía. Las encuestas de opinión pública muestran constantemente que los estadounidenses están descontentos con los altos costos de los alimentos y el combustible, así como con las tasas de interés que han hecho que la compra de una vivienda sea menos asequible.

“Harris será incluso PEOR para la gente de nuestra nación que Joe Biden”, dijo Trump en un comunicado el domingo. “Son dueños de los récords del otro y no hay distancia entre los dos”.

Las cifras de inflación de junio fueron mejores de lo esperado, ya que los precios cayeron, lo que aumentó las esperanzas de que la Reserva Federal pudiera recortar pronto las tasas de interés. Como la inflación cayó un 0,1% mensual en junio, tras permanecer sin cambios en mayo, el aumento anual del índice de precios al consumidor también fue el menor en un año.

Pero el costo de vida sigue siendo alto y en estas elecciones lo más importante será el bolsillo de la gente. El aumento anual de los precios al consumidor se desaceleró significativamente en junio desde un peak del 9,1% en junio de 2022, que fue su nivel más alto en una generación.

En una entrevista con WDSU, un canal de noticias local afiliado a NBC, el 21 de julio, Harris abordó el costo de vida. “La mayor prioridad del presidente y de nuestra administración es probablemente reducir el precio de la gasolina y el costo de vida”, dijo Harris.

“Si bien no estaba claro antes de la pandemia, ciertamente quedó claro después: cuando las personas están enfermas, deben poder quedarse en casa y no hacer malabarismos entre eso y su capacidad de poner comida en la mesa”, dijo. “Así que estas son algunas de las cosas por las que vamos a seguir luchando”.

Los expertos dicen que para vencer a Trump, Harris probablemente necesitará comunicar los logros económicos de su administración mejor de lo que muchos demócratas creen que lo hizo Biden. Una encuesta realizada en abril por el Washington Post y la Escuela Schar reveló que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los demócratas, dijeron incorrectamente que la inflación está aumentando . Los aumentos de precios se están moderando en comparación con el pico de inflación de 2022.

“El desafío ahora es que ella necesita presentar una visión política que esté en línea con la administración en la que sirvió, pero que al mismo tiempo sea única para ella”, dijo Kenneth Baer, quien se desempeñó como funcionario de presupuesto durante la administración Obama.

Delito

Al principio de su carrera, Harris se ganó una reputación de ser dura contra la delincuencia como fiscal de distrito en California, tras jactarse de haber aumentado las tasas de condenas. También apoyó un controvertido programa contra el ausentismo escolar que procesaba a los padres de niños que faltaban a la escuela, lo que afectaba desproporcionadamente a las familias de color.

Harris intentó después ganarse la reputación de “fiscal progresista”. Antes de convertirse en vicepresidenta, había pedido una investigación sobre los tiroteos policiales y la oposición a la pena de muerte, además de reconocer las desigualdades raciales que sustentan el sistema de justicia penal, indicó la revista Time.

“He dedicado toda mi carrera a hacer reformas necesarias y a luchar por aquellos que, con demasiada frecuencia, no tienen voz: desde jóvenes arrestados por primera vez y conseguirles trabajo en lugar de ir a la cárcel, hasta madres negras en duelo que querían justicia por el asesinato de sus hijos mientras el sistema ignoraba su dolor”, dijo Harris durante su campaña presidencial en 2019.

Harris, la primera vicepresidenta negra y que ha enfrentado ataques sexistas y racistas de sus oponentes políticos, también ha abordado anteriormente el tema de la justicia racial en el país. “No creo que Estados Unidos sea un país racista”, dijo durante una entrevista televisiva. “Pero también tenemos que decir la verdad sobre la historia del racismo en nuestro país y su existencia en la actualidad”.

Control de armas

Desde 2023, Harris ha supervisado la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de la Casa Blanca creada por Biden y ha seguido siendo un rostro destacado de las iniciativas de control de armas de la Administración. En 2022, la Administración Biden-Harris aprobó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras de 2022, la primera ley importante de seguridad de armas del país en casi tres décadas.

En marzo, durante una visita a la colegio secundario Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el sitio de un tiroteo masivo en 2018, Harris anunció el lanzamiento del Centro Nacional de Recursos de Órdenes de Protección de Riesgo Extremo para apoyar la aplicación de las leyes de bandera roja estatales, que permiten la confiscación temporal de armas de fuego de personas en riesgo, y pidió a más estados que aprobaran dichas leyes de bandera roja.

Cambio climático

Harris se ha centrado durante mucho tiempo en la lucha contra el cambio climático en su carrera política.

Como fiscal de distrito en San Francisco, creó una oficina de justicia ambiental. Como fiscal general de California, demandó a las compañías petroleras para frenar la contaminación. Y en el Senado, firmó el Green New Deal, el ambicioso plan para acelerar la transición a una economía basada en energías limpias, recordó The Washington Post.

Cuando Harris se enfrentó a Biden por la nominación demócrata en 2020, se posicionó a la izquierda de él en materia climática. Abogó por prohibir el fracking, mientras que Biden no fue tan lejos. Sin embargo, como compañera de fórmula de Biden, Harris se puso de acuerdo con él en este tema y afirmó durante el debate vicepresidencial de 2020: “Joe Biden no acabará con el fracking. Ha sido muy claro al respecto”.

Si bien la administración Biden no ha cumplido con algunas de las promesas de campaña de Harris, los grupos ambientalistas se han mostrado satisfechos con su desempeño. Citan como mayor logro la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, un amplio paquete de gastos que incluyó 370 mil millones de dólares para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y promover iniciativas de energía limpia.

Harris emitió el voto decisivo para que la legislación saliera del Senado. El senador Brian Schatz (demócrata de Hawái) citó ese voto al respaldar a Harris el domingo, diciendo que ella era responsable del voto decisivo sobre “la mayor acción climática en la historia de la humanidad”.

Gaza

Aunque técnicamente Harris ha seguido la línea de Biden en lo que respecta a Gaza, se la considera más enérgica a la hora de criticar a Israel y expresar empatía por los palestinos. Cuando pronunció un discurso en marzo en Selma, Alabama, para conmemorar el 59º aniversario del Domingo Sangriento, sus comentarios sobre Gaza fueron seguidos de un aplauso sostenido, indicó el diario The Guardian.

“La gente de Gaza se está muriendo de hambre. Las condiciones son inhumanas. Y nuestra humanidad común nos obliga a actuar”, dijo . “Dada la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato”, agregó, después de detenerse para los aplausos, “durante seis semanas”.

En las primarias presidenciales, más de 101.000 demócratas de Michigan, alrededor del 13% de los que votaron emitieron su voto por los “no comprometidos”, después de la campaña de los organizadores contra la guerra , ganando dos delegados a la convención nacional demócrata y despertando un movimiento moderno contra la guerra que obligó al presidente a prestar atención a Gaza.

China

Es probable que Harris continúe con el enfoque de la Administración Biden para contrarrestar la creciente influencia de China en todo el mundo, indicó la revista Time, haciéndose eco a menudo de las condenas estadounidenses a las actividades chinas en el Indo-Pacífico y abogando por una “eliminación de riesgos” de Beijing.

Como senadora, Harris respaldó la legislación que promueve los derechos humanos en Hong Kong y sanciona a las personas responsables de abusos de los derechos humanos contra los uigures en la región china de Xinjiang.

En 2022, cuando la vicepresidenta Harris se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la Cumbre de la APEC, reiteró la declaración de Biden de que “debemos mantener abiertas las líneas de comunicación para gestionar de manera responsable la competencia entre nuestros países”. Días después, visitó Filipinas en lo que se consideró un mensaje a China de que Estados Unidos seguirá apoyando al país del Sudeste Asiático ante la creciente agresión de Pekín en el disputado mar de China Meridional.

