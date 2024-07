La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), abordó este lunes los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas desarrolladas este domingo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador a Nicolás Maduro por sobre el candidato opositor, Edmundo González.

“El fraude electoral ocurrido en Venezuela es absolutamente inaceptable, pero también es una tragedia para todos los venezolanos que todavía siguen allá y que han tenido que soportar hambre, humillaciones, persecuciones, matanzas”, señaló la jefa comunal, quien además figura como la carta presidencial de Chile Vamos.

En esa línea, aseguró: “La verdad es que me alegró el tuit del Presidente”. Esto, en relación a la publicación del Jefe de Estado Gabriel Boric en X, luego de darse a conocer los resultados de los comicios venezolanos.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, dice el post del Mandatario.

De todas maneras, la alcaldesa gremialista, le solicitó al Presidente “explicar” al Partido Comunista la situación. Esa colectividad, no ha compartido una declaración oficial como tienda política, sin embargo, algunos personeros ya han manifestado su opinión.

Por ejemplo, el diputado Boris Barrera desde Venezuela llamó a respetar la victoria de Nicolás Maduro y refutó las acusaciones de fraude electoral.

Bajo ese marco, Matthei dijo: “Con todo respeto señor Presidente, el Partido Comunista ha avalado todo lo que está sucediendo en Venezuela y usted los tiene en su gobierno. Por favor, explíquele al país qué va a hacer usted con el Partido Comunista dentro de su gobierno”.

