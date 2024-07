El candidato de Chile Vamos para la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió a la reciente tensión entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la alcaldesa de dicha comuna, Irací Hassler (PC).

Y es que tras el anuncio del Ejecutivo sobre la construcción de una cárcel de alta seguridad en Santiago, la jefa comunal no tardó en mostrar su postura negativa al tema. No solo eso, en varias ocasiones, ha planteado que la zona que ella administra no es la mejor para instalar el establecimiento. Uno de los argumentos que entrega la alcaldesa es que la comuna ya cuenta con varias cárceles.

Así las cosas, el gobierno ha sido tajante en señalar que la decisión está tomada. Sin embargo, ayer el Presidente se mostró abierto a reevaluar la ubicación del recinto penal. Postura que fue valorada por Hassler.

Bajo este escenario, el exministro de Defensa acusó en entrevista con Radio Agricultura que este embrollo entre el gobierno y Hassler es un “tongo”.

Para explicar esa posición, el también excarabinero señaló que cuando el Ejecutivo hace este anuncio, “se llama a la alcaldesa y se le dice ‘mira Irací, esto va a pasar así para que tú defiendas a la gente’. Y entonces, transforman a la alcaldesa en heroína de Marvel”.

En otras palabras, Desbordes sostuvo que el gobierno dijo “’bueno vamos a anunciar esto, y nos peleamos’”.

“Y uno ve a la alcaldesa peleando en público y la ministra Camilla Vallejo, a su vez, le responde con mucha fuerza. Pero resulta que hace un mes atrás las dos publicaban en redes sociales que estaban almorzando en un restaurante súper tradicional del calle Bandera, y las dos comiéndose una cazuela y hablando de las maravillas del centro, y hoy día uno las ve enfrentadas con mucha fuerza”, agregó.

Bajo esa línea, acusó que toda esta situación se trata de “una puesta en escena” entre su oponente para las elecciones y el gobierno.

/psg