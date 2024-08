En un escenario de desaceleración económica las empresas señalan que su desempeño ha perdido dinamismo en relación con lo observado durante el primer trimestre del año, aunque con heterogeneidad entre los distintos rubros y regiones del país.

Según el Informe de Percepciones de Negocios, dado a conocer este martes por el Banco Central, en ello confluye una disminución de sus ventas, que ha sido acompañada de un aumento de costos. Las empresas continúan reportando dificultades para traspasar costos a precios finales, los cuales se declaran estables.

Se siguen percibiendo holguras en el mercado laboral, con dotaciones que se mantienen estables y una leve disminución del porcentaje de empresas que ha buscado nuevos trabajadores durante el último trimestre.

Al mismo tiempo, se reduce la proporción de empresas que reportan dificultades para encontrar trabajadores. Si bien el porcentaje de encuestados que informa haber desvinculado trabajadores se mantiene estable, aumenta la proporción que declara que la razón principal de desvinculación se asocia a la falta de dinamismo en sus ventas.

Condiciones financieras

Las empresas siguen percibiendo condiciones financieras restrictivas. En ello influye la percepción de un aumento de las garantías exigidas por la banca y de altas tasas de interés. Alrededor de un cuarto de las empresas declara haber solicitado créditos durante el último semestre. De ellas, más de un 70% indica haber obtenido la aprobación del crédito solicitado, aunque las condiciones de otorgamiento varían entre empresas.

Algo más de 20% señala que fueron peores a lo esperado, pero igualmente las tomaron. Por su parte, los bancos no declaran modificaciones sustantivas en sus condiciones de oferta de créditos en lo reciente.

Sin embargo, mencionan la existencia de diferencias importantes según el perfil de cada cliente, asociadas a elementos como el nivel de carga financiera y el rubro al que pertenece la empresa solicitante.

Expectativas

En el corto plazo, las empresas no esperan variaciones importantes en sus niveles de ventas, precios o disponibilidad de insumos para el próximo trimestre. Sin embargo, existe un repunte en sus expectativas de costos, lo que considera un aumento previsto en los costos laborales, de insumos y fijos. De todas maneras, las expectativas de las empresas entrevistadas vuelven a sugerir un traspaso de costos a precios finales parcial o diferido en el tiempo.

Hacia el próximo semestre, la proporción de empresas que espera solicitar créditos disminuye en relación con lo informado en febrero. Entre los motivos para no solicitarlos, destaca la carga financiera de algunas empresas o no tener la capacidad para endeudarse, mientras que disminuyen las que declaran no necesitar financiamiento.

Las empresas prevén un desempeño algo mejor que el actual para sus operaciones durante los próximos doce meses. Sin embargo, esto representa una caída en el desempeño esperado en relación con la medición anterior, cuando se preveía un repunte más sustantivo para el año siguiente.

Encuesta

El Informe, que se publica en febrero, mayo, agosto y noviembre, resume las opiniones recogidas por la Gerencia de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria de la División Política Monetaria en entrevistas y encuestas realizadas a la administración de empresas en el país.

Las entrevistas, 37 en total, fueron realizadas entre el 4 y el 30 de julio de 2024. La encuesta fue levantada en modalidad online entre el 15 y el 31 de julio de 2024, recibiendo 537 respuestas válidas.

Las visiones contenidas en este Informe no coinciden necesariamente con la evaluación que el Consejo del Banco Central tiene de la coyuntura económica.

