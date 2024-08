El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió la mañana de este martes al masivo corte de suministro eléctrico que sufrió la región a propósito del sistema frontal del pasado viernes, el que trajo consigo históricas ráfagas de viento, lo que ocasionó caída de árboles y, en consecuencia, derrumbes del tendido eléctrico.

Según reportó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 9.30 de esta jornada, 107.920 hogares de la RM se mantenían sin luz, siendo Lampa la comuna más afectada, con 14.623 clientes perjudicados.

Bajo ese contexto, Orrego, en conversación con radio Agricultura, acusó malas gestiones de la empresa Enel y de la SEC. “Yo creo que aquí no solamente hay que penalizar a esta empresa, hay que revisar profundamente el marco jurídico que regula a cualquier empresa monopólica en materia de distribución, para efectos de poder pasar multas que les duelan. Aquí el que no la duela no se mueve”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó a que existe un “comportamiento que es recurrente de parte de la empresa” distribuidora de electricidad, poniendo como ejemplo la situación que se dio en mayo pasado, cuando miles de clientes también sufrieron cortes de energía producto de las lluvias.

“Tienen que ser capaces de meterse la mano al bolsillo, hacer las inversiones que correspondan y los legisladores van a tener que revisar también el marco jurídico, porque convengamos que tener a toda una ciudad agua, partimos con casi un millón de clientes sin luz y tener cerca de 100.000 por 6 días, es algo que de verdad es inaceptable”.

El gobernador aseguró que ya se presentaron “demandas en mayo con los alcaldes y las organizaciones de consumidores”. En esa línea, dijo que volverán “a hacerlo ahora”, aunque advirtió que “si no cambia el sistema ya hasta alturas regulatorios, las multas que tiene la SEC, difícilmente las empresas van a cambiar su comportamiento porque no lo van a hacer solas”.

Orrego insistió en que, a su parecer “el primer responsable de lo que ha pasado, sin duda alguna, son las empresas del sector. Pero cuando yo planteo revisar todo el sistema eléctrico, incluido también a la Superintendencia, su procedimiento, la cantidad de fiscalizadores que tiene. Por ejemplo, las empresas presentan todos los años un plan de preparación para el invierno. ¿Se fiscaliza eso?”, se cuestionó.

Asimismo, se preguntó si las multas “que tiene hoy día la Superintendencia”, son “las adecuadas para este efecto”.

“Yo creo que hoy día hay muchas preguntas que van a quedar sobre la mesa y que el llamado no es solamente a multar o revisar quién es, en este caso particular, el concesionario, la empresa particular que administra el sistema eléctrico (…) hay que revisar el sistema de principio a fin, porque, te insisto, esto va a volver a ocurrir”, sostuvo.

