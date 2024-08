En su presentación ante el fiscal Ramiro González, la ex primera dama Fabiola Yañez acusó al ex jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra de haber ocultado una de las agresiones del ex presidente Alberto Fernández cuando todavía no había nacido el hijo de ambos. La escena habría ocurrido en la cama, cuando vivían en la quinta de Olivos. Infobae accedió al escrito de 20 carillas que presentó Yañez ante la Justicia. En realidad, son 18. Las últimas dos son documentos firmados por el cónsul argentino en Madrid, Daniel Alberto Plaza, que certificó la firma de la ex primera dama.

Sobre ese día, la ex primera dama relató: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión”. Y agregó: “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.