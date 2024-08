El acuerdo sobre la idea de legislar o mejor dicho de destrabar diferentes aspectos de la reforma previsional, que el gobierno de extrema izquierda quiere aprobar, a pesar del rechazo mayoritariamente por parte de la ciudadanía, recuerda que ellos cuando eran oposición fueron acérrimos opositores a todo lo que era mejorar las pensiones para los adultos mayores.

Sobre la reforma previsional, en la sala del senado, hoy se aprobó para que la comisión del trabajo, con acuerdos con la oposición, se pueda votar el proyecto de este gobierno, tenga un plazo máximo como es enero 2025 para que sea analizada en su totalidad, con 9 puntos que consideran importantes a debatir.

Dicho lo anterior, entre esos puntos, se extraña algo básico, muy importante y de perogrullo, como es que no se considera ni se ratifica en dicho proyecto, que los ahorros previsionales sigan siendo “inembargables, que estos no sean estatizados, y que siempre los ahorros previsionales son de los ahorrantes y no tengan otros fines diferentes de ser destinados para la pensión”.

Cabe señalar, que la mayoría de las personas no militan en partidos políticos, por lo mismo, es de esperar que éstos políticos, consideren las votaciones donde las personas se manifestaron democráticamente, que los ahorros son de los trabajadores y afiliados, que ningún gobierno se tiente a mirar y menos a incautar esos dineros que con esfuerzo cada persona ha ido ahorrando mes a mes, año a año y que estos les pertenecen y no vaya a ser cosa que, como ocurrió en las fundaciones, que millones de pesos desaparecieron y ministros siguen en sus cargos como si nada.

Cuando la inoperancia se manifiesta, en diferentes temas del país, cuando no se es diligente, por no tener los conocimientos, también por no interesarse lo que sucede a las personas, cuando hay una delincuencia jamás vista anteriormente, inmigración ilegal, incendios, terrorismo, temporales, estudiantes sin útiles ni libros, fundaciones truchas, es como para desconfiar que ahora si quieren subir las pensiones, y cuando eran oposición y negaban la sal y el agua, el daño que provocaron no les importaba.

En un gobierno tan disperso, con una aprobación paupérrima, donde son habilosos para hablar pero negados para gestionar, no se puede confiar, ni menos cuando se trata de resguardar los ahorros previsionales, que siempre ha sido un botín muy apetecido y es de esperar que quienes nos representen, piensen en proteger nuestro esfuerzo y no sucumbir a palabras que suenan generosas que se pueden transformar en votos de castigo.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

