El pasado 28 de julio se efectuaron las elecciones presidenciales en Venezuela entre el mandatario Nicolás Maduro y el candidato opositor Edmundo González.

Mientras el Consejo Nacional Electoral en manos del chavismo dio como ganador a Maduro sin mostrar las actas electorales, la oposición ha señalado que, de acuerdo con las actas oficiales que tienen a disposición, González venció ampliamente.

Siete países de América, entre ellos Estados Unidos y Argentina, reconocieron a González como ganador, mientras que otros cuatro de la región, como Cuba y Bolivia, felicitaron a Maduro.

Chile fue uno de los primeros países que no reconoció el triunfo de Maduro, solicitando que se muestren las actas de votación, pero tampoco ha dado como triunfador a González.

Un grupo de países integrado por Brasil, Colombia y México, gobernados por Presidentes de izquierda, han intentado una mediación para resolver la crisis.

Propuesta de Lula. En este sentido, el presidente brasileño, Lula da Silva, sugirió hoy la posibilidad de que, para resolver la crisis en Venezuela, Nicolás Maduro convoque a nuevas elecciones: “Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, dijo Lula en radio T.

Una salida similar a la crisis había sido planteada por el principal asesor de Lula en política exterior, el ex canciller Celso Amorim, quien había señalado la opción de hacer nuevos comicios con la presencia de observadores de la Unión Europea.

Lula dijo también que los nuevos comicios deberían tener observadores internacionales y deslizó la idea de “un Gobierno de coalición”. “Maduro sabe que debe una explicación al mundo”, agregó.

“Podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (…) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones”, afirmó el Presidente brasileño.

Sin embargo, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, rechazó la opción de nuevas elecciones el fin de semana, señalando en entrevista con el diario El País que “¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas. Las actas que tenemos son documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos” y que “el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”.

que “el desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”. “Se va a una segunda elección, si no le gustan los resultados, ¿Qué vamos a una tercera?”, dijo Machado.

Por su parte, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha estado intentando una mediación junto a Brasil y México, señaló en su cuenta X que depende de Maduro “una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo” y planteó una fórmula que se base en la experiencia del Frente Nacional colombiano, con el cual los dos principales partidos del país en el siglo 20, el Liberal y el Conservador, se intercalaron por décadas el poder. “Es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, dijo.

El panel de expertos de la ONU señaló el martes que “el proceso de gestión de resultados del Consejo Nacional Electoral no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles”, lo cual fue calificado como “una basura sin palabra” por el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodriguez.

Desliz de Biden. Pocas horas después de la declaración de Lula y mientras el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparecía brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero Marine One, un periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, a lo que contestó: “Sí, lo hago”, sin entregar más detalles.

Intentando aclarar lo que fue un aparente desliz, la Casa Blanca luego se retractó de los dichos de Biden, señalando que “el presidente se refería a lo absurdo de que Maduro y sus representantes no hayan sido honestos sobre las elecciones del 28 de julio”.

Declaración de ex Presidentes. En este mismo sentido, el ex Presidente Eduardo Frei (1994-2000) suscribió una declaración que lleva la firma de 25 ex mandatarios de Iberoamérica de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) acusando a los gobiernos de Brasil, Colombia y México de “tolerar” la dictadura venezolana y “promover nuevas elecciones”, lo cual “desconocería la derrota incuestionable de la dictadura de Maduro Moros, como lo corroboran los informes técnicos de la OEA y el Centro Carter”.

Además de Frei, en la lista se encuentran, entre otros, el argentino Mauricio Macri, el español José María Aznar, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, los colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el salvadoreño Alfredo Cristiani, los ecuatorianos Lenin Moreno, Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso y los bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

De esa declaración se omitieron los ex Presidentes Ricardo Lagos -quien se encuentra retirado de la política activa- y Michelle Bachelet, quien no es firmante del Grupo IDEA.

Visita de Lula a Chile. Durante su visita a Chile la semana pasada, la mesa del Senado y un grupo de parlamentarios chilenos y brasileños se reunieron con el Presidente Lula. Al mandatario le entregaron una carta pidiendo que Brasil apuntale una transición pacífica en Venezuela.

El mandatario traía un discurso escrito, pero improvisó una intervención en que abordó el papel de su país en la crisis, en medio del discurso cauto que ha tenido a partir de presiones internas: El Partido de los Trabajadores (PT) al que pertenece, ha sido un férreo defensor del chavismo y emitió una declaración apoyando al régimen.

/gap